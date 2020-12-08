المضاربون على الارتفاع يتطلعون إلى المقاومة البالغة ١٩,٥ ألف دولار، لكن الحجم المنخفض يُبقي سعر بيتكوين بشكل جانبي

تام شمس - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 08:50 صباحاً - كان اليوم يومًا هادئًا نسبيًا بالنسبة لبيتكوين (BTC) حيث استمر السعر في التماسك في نطاق أضيق.

وحسبما ذكر راكيش أوبدهياي، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، فقد قضى سعر بيتكوين عطلة نهاية الأسبوع في التوحيد داخل جانب الارتفاع، ولكن سرعان ما تم القضاء على الارتفاع إلى ١٩٤١٨ دولارًا من خلال المقاومة العامة.

وبعد أن اقترب من خط الاتجاه، لم يصمد السعر وانخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك على مدى ٢٠ يومًا على الإطار الزمني لمدة ٤ ساعات وفقد لفترة وجيزة علامة ١٩٠٠٠ دولار.

مخطط السعر اليومي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بشكل عام، يبدو أن معظم المتداولين يوافقون على أنه بعد ارتفاع حاد بنسبة ٩٣٪ من ١٠٣٠٠ دولارًا أمريكيًا إلى ١٩٨٨٨ دولارًا أمريكيًا، فإن فترة التوحيد ضرورية. حيث قال مايكل فان دي بوب المحلل في كوينتيليغراف:

"من حيث الإطار الزمني الأعلى، لا تزال بيتكوين تتصرف كما كانت في الأسبوع الماضي. وما زلنا نتصرف في منطقة المقاومة العالية على الإطلاق. ولا زلت أركز على مستوى ١٦ ألف دولار، والتي ارتد السعر منها، و١٤ ألف دولار لأنه من الممكن إعادة اختبار هذه المناطق كمستويات دعم. يعد الاستقرار عند ١٩ ألف دولار أمرًا مهمًا وإذا حدث إغلاق يومي أقل من ١٨,٩ ألف دولار، أعتقد أننا سنفشل".

على الإطار الزمني اليومي وعلى مدى ٤ ساعات، سيلاحظ المتداولون أن السعر لا يزال يسجل ارتفاعات منخفضة وقيعان أعلى، وهي إشارة إلى أن النطاق السعري بدأ يضيق.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

في الوقت الحالي، لا يزال السعر صامدًا داخل خط الاتجاه الراقي كدعم ولكن اختراق الهيكل سيتطلب حركة كبيرة الحجم حيث توجد مقاومة ثابتة عند ١٩٥٠٠ دولار.

كما هو مذكور في التحليل السابق، فإن الانخفاض إلى ما دون المستوى ١٨٨٠٠ دولار سيشهد بحث بيتكوين عن الدعم عند ١٧٩٠٠ دولار، وأدناه من ١٦٠٠٠ دولار إلى ١٥٧٥٠ دولارًا.على المدى القصير، من المرجح أن يراقب المتداولون الذين لا يحبون المخاطرة المخطط على مدى ٤ ساعات عن كثب لمعرفة إذا ما كان السعر يمكنه العثور مرة أخرى على دعم فوق المتوسط المتحرك على مدى ٢٠ يومًا حتى يخترق الراية. من المهم ملاحظة أن هذه الخطوة ستتطلب حجمًا كبيرًا لتجنب الرفض في منطقة المقاومة ١٩٤٠٠ - ١٩٥٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

عادةً، خلال مراحل تحيد بيتكوين، ترتفع العملات الرقمية البديلة أعلى ولكن لم يكن هذا هو الحال هذه المرة.

ففي حين أن مجموعة مختارة من عملات التمويل اللامكزي وغيرها من العملات الرقمية الغامضة قد تحركت أعلى، فإن غالبية العملات العشرين الأولى سجلت خسائر باللون الأحمر اليوم.

وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن المستثمرين يترددون في تحويل الأموال إلى العملات البديلة بينما لا يزال سعر بيتكوين في وضع غير حاسم.

يعرف مستثمرو العملات المشفرة ذوو الخبرة أن الاختراق الصعودي القوي لبيتكوين قد يؤدي إلى سحق أزواج العملات البديلة مقابل بيتكوين، في حين أن الانهيار الهبوطي في سعر بيتكوين يؤدي إلى تلقي أزواج العملات البديلة مقابل بيتكوين والدولار الأمريكي لضربة كارثية مماثلة.

ومن أبرز الأحداث اليوم، كان توكن آيف مع مكاسب بنسبة ٨,٥٤٪، ومونيرو (XMR) التي ارتفعت بنسبة ٥,١٩٪، وويفز (WAVES) التي ارتفعت بنسبة ٦,٢٣٪.

ووفقًا لكوين ماركت كاب، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٥٦٦,٥ مليار دولار، ويبلغ مؤشر هيمنة بيتكوين حاليًا ٦٢,٦٪.