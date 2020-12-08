كوين غيكو تتحدى هيمنة كوين ماركت كاب كمورد لبيانات سوق العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - تضيق الفجوة بين مزودي تحليلات العملات المشفرة كوين ماركت كاب وكوين غيكو عندما يتعلق الأمر بعدد زيارات الموقع الإلكتروني التي يتلقاها كل شهر.

ووفقًا لتقرير صدر في الأول من ديسمبر من منفذ الأخبار ذا كين، كان لدى كوين غيكو ٢٠,٦ مليون زائر شهريًا لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة اعتبارًا من أكتوبر، مقارنة بـ ٢٩ مليون زائر لكوين ماركت كاب. تمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة ١٣٥٪ في حركة مرور الموقع للشركة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها منذ مايو، عندما اجتذبت كوين ماركت كاب أربعة أضعاف عدد الزائرين مقارنة بالمنافس.

المصدر: ذا كين

بينما شهد كلا الموقعين ارتفاعات صغيرة في حركة المرور خلال شهر يوليو، لم يوسع موقع كوين ماركت كاب الفجوة بشكل كبير منذ أن استحوذت باينانس على الموقع في أبريل مقابل ٤٠٠ مليون دولار.

وفي ذلك الوقت، قال المؤسس المشارك ورئيس العمليات في كوين غيكو، بوبي أونغ، لكوينتيليغراف إنه سيكون "من الصعب على كوين ماركت كاب أن تظل محايدة ومستقلة"، بعد الاستحواذ. في يوليو، بعد ثلاثة أشهر فقط من الإعلان، وضع كوين ماركت كاب توكن باينانس كوين (BNB) في أعلى قائمة التمويل اللامركزي، وسحبها لاحقًا وادعى أن القائمة كانت "حالة خطأ بشري".

وقد أوضح تقرير ذا كين أن "الطلب المتزايد مقترنًا بعلامات استفهام حول حيادية كوين ماركت كاب بعد استحواذها منح كوين غيكو فرصة للنمو إلى لاعب رئيسي". "تخوض كوين غيكو معركة مصيرية لتكون سجل المواقع للمعلومات المالية للعملات المشفرة"

مقارنةً بكوين ماركت كاب، التي يشير إليها التقرير باسم "غوريلا بحجم ٨٠٠ رطل لمواقع تسعير العملات المشفرة"، يرى البعض أن كوين غيكو هو المستضعف المستقل الذي يشق طريقه ببطء إلى القمة. "لقد أغلقنا الفجوة [مع كوين ماركت كاب] بشكل كبير هذا العام ونقترب جدًا من تجاوزه. حيث قال أونغ: "لقد قام متداولو العملات الرقمية والمستثمرون والمستخدمون الأكثر جدية بالانتقال بالفعل إلى كوين غيكو".