الروبل الرقمي سيقلل من أرباح البنوك لكنه سيساعد الشركات: بنك روسيا

تام شمس - الاثنين 7 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - من المتوقع أن يقلل الروبل الرقمي الروسي من تكاليف الأعمال، لكنه قد يخفض أيضًا أرباح البنوك التجارية، وفقًا لإلفيرا نابيولينا، رئيسة بنك روسيا.

ففي اجتماع يوم ٣ ديسمبر لـ "أوبورا روسيا"، وهي منظمة غير حكومية للأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم، قالت نابيولينا إن الروبل الرقمي يمكن أن يقوض أرباح البنوك التجارية من العمولات ورسوم المعاملات.

علاوة على ذلك، ذكرت أن العملة الرقمية للبنك المركزي هي تطور طبيعي في جعل الخدمات المالية أكثر بساطة: "هذه خطوة طبيعية في تطوير النظام المالي:

"يجب أن يصبح الوسطاء الماليون أقل عبئًا على الاقتصاد وكسب المال من خلال المنتجات والخدمات الجديدة بدلًا من الاستفادة من احتكارها وعدم وجود بدائل [...] ونحن نعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد بشكل كبير من هذا بالتأكيد".

كما سلطت المسؤولة الضوء على عدد من فوائد الروبل الرقمي بما في ذلك مدفوعات أكثر أمانًا وأسرع. "نحن ندرس الآن عدة نماذج يمكن أن يوجد فيها الروبل الرقمي، حيث يتم تنظيم تفاعل العملاء والبنك المركزي والبنوك التجارية بطرق مختلفة، ولكن تظل هذه المزايا في جميع النماذج. وقالت إن هذه مدفوعات سريعة وموثوقة وآمنة.

في أكتوبر ٢٠٢٠، زعمت نابيولينا أن الروبل الرقمي لن يكون له نفس مستوى إخفاء الهوية مثل النقد، مشيرةً إلى أن بنك روسيا يتوقع تعزيز خصوصية المستخدم. وجاءت تصريحات رئيسة مجلس الإدارة بعد فترة وجيزة من قيام البنك المركزي الروسي بإطلاق خطط العملة الرقمية للبنك المركزي رسميًا يوم ١٣ أكتوبر. ووفقًا للبنك، يمكن استخدام الروبل الرقمي قريبًا كشكل إضافي من أشكال المال إلى جانب النقد.