محصلو الضرائب التايلانديون يقومون بتبسيط الإيرادات باستخدام تقنية بلوكتشين في عام ٢٠٢١

تام شمس - الاثنين 7 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - ستستخدم وكالة تحصيل الضرائب في تايلاند تقنية بلوكتشين لتبسيط مدفوعات الضرائب في العام المقبل.

حيث ستستخدم إدارة المكوس بلوكتشين لتحسين تحصيل الإيرادات بدلًا من زيادة الضرائب بالفعل حيث لا يزال الاقتصاد التايلاندي يحقق انتعاشًا تدريجيًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن بانكوك بوست، شدد المدير العام لافارون سانغسنيت على أن السياسات الجديدة لا ينبغي أن تؤثر على انتعاش الاقتصاد المحلي وأن زيادة الضرائب يمكن أن تعيق الوضع الذي لا يزال هشًا.

تهدف الحكومة إلى جمع ٥٣٠ مليار بات (١٧,٥ مليار دولار) للسنة المالية ٢٠٢٠، أي أقل بنسبة ٣,٣٪ من ٥٤٨ مليار بات (١٨ مليار دولار) التي تم جمعها في ٢٠١٩.

وفي عام ٢٠٢١، ستدرج إدارتا الإيرادات والجمارك أيضًا تقنية بلوكتشين في عملياتها. حيث قال سانغسنيت إن بلوكتشين سيساعد هذه الإدارات في حساب الالتزامات الضريبية ورسوم الاستيراد والأسعار.

ستقوم الأقسام الثلاثة بدمج بيانات التجميع المستندة إلى بلوكتشين في قاعدة بيانات واحدة، والتي من المفترض أن تجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة.

في العام الماضي، بدأت إدارة الضرائب في تطبيق تقنية بلوكتشين لتقييم المبالغ الضريبية المستردة لمصدري النفط. وسيتطلب النظام من مصدري النفط دفع ضرائب الإنتاج والمطالبة بالضرائب الزائدة بعد شحن الوقود. كما يُقال إن استخدام السجلات الموزعة سيجعل عملية المطالبات لمصدري النفط أسرع وأكثر شفافية.

تشكل عائدات تصدير النفط جزءًا مهمًا من ميزانية الحكومة التايلاندية، حيث تمثل حوالي ٢٠٠ مليار بات سنويًا (٦,٦ مليارات دولار)، أو حوالي ثلثي إجمالي الإيرادات المحصلة سنويًا.

وقد أوضح سانغسنيت أن هذا النظام الجديد لمصدري النفط من المفترض أن يعمل بكامل طاقته بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢١.