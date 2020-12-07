لاير إكس ستطور نظام تصويت قائم على بلوكتشين باستخدام التحقق من الهوية الرقمية في اليابان

تام شمس - الاثنين 7 ديسمبر 2020 09:56 صباحاً - ستشترك شركة لاير إكس اليابانية مع تطبيق هوية رقمية يسمى xID لبناء نظام تصويت قائم على بلوكتشين في مدينة كاغا اليابانية.

وفي إعلان يوم الخميس من لاير إكس، قالت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها إنها ستطور مشروع التصويت الإلكتروني في محاولة لتعزيز انتخابات آمنة ومأمونة للمدينة التي يبلغ عدد سكانها ٦٨ ألف نسمة. وذكرت الشركة أن تكلفة واستقرار أنظمة التصويت الإلكتروني الحالية في المنطقة بحاجة إلى معالجة.

كما جاء في إعلان الشركة أن "التصويت عبر الإنترنت يطرح المزيد من التحديات، مثل منع التصويت المزدوج، والعقبات التقنية للحفاظ على سرية أوراق الاقتراع، وتكلفة أجهزة التصويت". "بحثت لاير إكس وطوّرت بروتوكول تصويت إلكتروني يوازن بين شفافية عملية التصويت وسرية سجلات التصويت."

وفقًا للشركة، سيعمل تطبيق xID على تعزيز نظام التصويت الحالي للشركة من خلال المساعدة في التحقق من هوية الناخبين وضمان إصدار اقتراع واحد فقط لكل شخص. وبحسب ما ورد، سيسمح نظام لاير إكس للناخبين بالتحقق من نتائج التصويت الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير القدرة المشفرة للتحقق بشكل مستقل من أن عمليات التسجيل والتجميع لتصويت معين قد تم إجراؤها بشكل صحيح على شبكة بلوكتشين.

كان المسؤولون في كاغا أول من أعلن المنطقة بأنها "مدينة بلوكتشين" في اليابان. وبحسب ما ورد تهدف المبادرة إلى معالجة انخفاض عدد سكان البلاد في المناطق الريفية من خلال تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على استخدام التكنولوجيا المبتكرة. أصدرت لاير إكس أيضًا إعلانًا مشابهًا في نوفمبر عندما ذكرت أنها ستنضم إلى مبادرة "المدينة الذكية" في مدينة تسوكوبا