ناشطين في مجال العملات المشفرة يطلبون العفو الرئاسي عن روس أولبريخت

تام شمس - الأحد 6 ديسمبر 2020 10:55 مساءً - قبل ٤٤ يومًا فقط من تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، يناشد اللاعبون في مجال العملات الرقمية دونالد ترامب استخدام سلطته في العفو عن مؤسس طريق الحرير، روس أولبريخت.

في تغريدة حديثة من جيسون ويليامز، ناشد المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال أسيت ترامب أن "يفعل الشيء الصحيح" من خلال العفو عن أولبريخت وكذلك المُبلغ عن المخالفات "إدوارد سنودن". تبع بيتر ماكورماك من بودكاست What Bitcoin Did حذوه بعد بضعة أيام، مضيفًا مؤسس ويكيليكس "جوليان أسانج" إلى قائمة العفو المحتملة.

يعتبر الثلاثة - سنودن وأولبريخت وأسانج - من بين العديد من الأسماء التي طرحها المستشارون والنقاد والمعلقون المحافظون بينما يخدم ترامب بقية فترة رئاسته. يقضي أولبريخت، مؤسس سوق الإنترنت المظلم "طريق الحرير"، حاليًا حكمين بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط بعد إدانته بتهم فيدرالية تتعلق بغسل الأموال واختراق الكمبيوتر والتآمر لتهريب المخدرات.

سنودن، متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومي تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، غادر الولايات المتحدة في عام ٢٠١٣ وحصل على حق اللجوء في روسيا. وقد اتهمته وزارة العدل بانتهاك قانون التجسس لعام ١٩١٧ وسرقة ممتلكات حكومية. وقد صرح منذ ذلك الحين أنه سيتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

على الرغم من كونه مواطنًا أستراليًا، فقد واجه أسانج تهمًا من أكثر من سلطة وطنية، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجنسي في السويد. وفي عام ٢٠١٩، اتهمته الولايات المتحدة بانتهاك قانون التجسس لعام ١٩١٧ المتعلق بإصدار وثائق قدمها محلل استخبارات الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ على موقع ويكيليكس. يوجد أسانج حاليًا في سجن بريطاني في انتظار قرار تسليم لمحاكمته في الولايات المتحدة.

ووفقًا لقرار المحكمة العليا، فإن سلطة الرئيس الأمريكي في العفو عن شخص ما "غير محدودة" - على الرغم من أن هذا الحكم موضع تساؤل في وسائل الإعلام وسط شائعات أن ترامب يفكر في العفو عن نفسه بشكل استباقي قبل مغادرة البيت الأبيض في ٢٠ يناير. ففي عام ٢٠١٧، أصدر عفوًا أو خفف أو ألغى إدانة ٤٥ شخصًا متهمين بجرائم فيدرالية.

ونظرًا لعدم وجود حد لعدد قرارات العفو الفيدرالية التي يمكن أن يصدرها ترامب، يمكن أن يكون تحديد من سيتلقى واحدًا مجرد رد على احتجاج عام أو تفضيل شخصي. وقد قال ترامب في أغسطس إنه "سيبدأ النظر في" العفو عن سنودن، بينما زعم محامٍ عن أسانج أن عضوًا جمهوريًا سابقًا في الكونغرس عرض على مؤسس ويكيليكس العفو الرئاسي أيضًا. وفي حين أن سنودن هو متلقي محتمل للعفو، فقد دعا أيضًا إلى أن يحصل أسانج على عفو بدلًا من نفسه.

بدون بيان نهائي من الرئيس الأمريكي ونفاد الوقت، يبدو أن ناشطي العملات المشفرة يأملون في وضع أسانج أو سنودن أو أولبريخت أو ثلاثتهم في أعلى القائمة - أو على الأقل بشكل بارز على تويتر - لجذب انتباه ترامب.

لم يكن جميع مستخدمي العملات المشفرة متحمسين جدًا لرؤية احتمال إطلاق سراح أولبريخت، نظرًا للطبيعة المثيرة للجدل لطريق الحرير كميسر لشراء وبيع المخدرات.

حيث قال جاكس دريبر: "لن أفهم أبدًا لماذا يتوق الكثير من مناصري بيتكوين إلى العفو عن روس أولبريخت". "أعتقد أنه حصل على حكم متطرف، وأنه من الممكن أن يتغير، لكنه بعيد جدًا عن كونه "بريئًا".