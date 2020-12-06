الأصول الاصطناعية تصبح حقيقية: المنافسة على قابلية التوسع، والأسواق الجديدة تشتعل

تام شمس - الأحد 6 ديسمبر 2020 10:55 مساءً - أصبحت الأصول الاصطناعية، وهي واحدة من أكثر حالات الاستخدام الواعدة للتمويل اللامركزي (DeFi)، مشهدًا تنافسيًا بشكل متزايد حيث يهدف مشروعان جديدان إلى توفير قابلية التوسع وأسواق جديدة للمتداولين.

في يوم الجمعة، بدأت بورصة إنجكتيف بروتوكول للمشتقات اللامركزية دفعة نحو الأصول الاصطناعية مع إطلاق سوق الذهب الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على شبكة اختبار سولستيس من الطبقة الثانية الخاصة بهم.

حيث قالت ميرا أودين، رئيسة تطوير الأعمال إنجكتيف لكوينتيليغراف: "من المثير للاهتمام إلى حدٍ ما أنن يتم استكشاف الذهب لأول عقود آجلة للسلع على إنجكتيف لأن بيتكوين والذهب لديهما ديناميكيات سوق مثيرة للاهتمام إلى حد ما". "أعتقد أنه من الطبيعي تقديم هذه الديناميكية إلى مجال التمويل اللامركزي."

غالبًا ما تتميز أسواق الأصول الاصطناعية مثل سوق إنجكتيف بمشكلة سيولة سيئة السمعة. لإنشاء أصول تتعقب تحركات الأسعار في العالم الحقيقي، يجب أن يكون هناك مجموعة متاحة من السيولة بسهولة لاستيعاب تلك التقلبات. تهدف إنجكتيف إلى التغلب على هذه العقبات مع قيام المستثمرين الممولين تمويلًا جيدًا بدور المستخدمين الأوائل:

وأوضحت أودين: "سنقوم أولًا بتضمين مستثمرينا الذين هم أيضًا صناع السوق وبناء دعم قوي للسيولة في جميع الأسواق. لذلك سنقوم أولًا بتمهيد السيولة مع مستثمرينا الحاليين".

وأضافت أن "آليات تعدين السيولة القادمة ستعمل أيضًا على تحفيز صناع السوق للانضمام إلى المنصة وإنشاء فروق أسعار تنافسية".

شاركت أودين أيضًا مع كوينتيليغراف أن إنجكتيف تنتهج خارطة طريق قوية بما في ذلك ترقيات شبكة الاختبار بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢١، وإطلاق شبكة رئيسية بالكامل في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

يأتي إعلان إنجكتيف بعد إطلاق منصة أصول اصطناعية أخرى، وهي ميرور بروتوكول، والتي تركز حاليًا على أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

تتطلب ميرور نسبة ضمان بنسبة ١٥٠٪ للأصول الاصطناعية مثل mAAPL، وهي قائمة على بلوكتشين كوزمس.

ومع ذلك، فإن واحدة من أقدم وأنجح منصات الأصول الاصطناعية، سنثيتيكس، لديها مجموعة من الترقيات المخطط لها للتنافس مع هذه البروتوكولات المبتدئة.

سنثيتيكس هي من بين العديد من عمالقة التمويل اللامركزي التي تخطط حاليًا لنشر حلول توسيع الطبقة الثانية، وقد أوضح منشور مدونة حديث كيف يمكن لـ "synths" توفير سيولة أصول اصطناعية أكبر.

وفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن سنثيتيكس لديها حاليًا ٨٥٠ مليون دولار من إجمالي القيمة المقفلة.