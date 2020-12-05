صندوق إيثريوم المتداول في البورصة يظهر في بورصة تورونتو

تام شمس - السبت 5 ديسمبر 2020 10:56 مساءً - في الأسبوع المقبل، ستطلق شركة إدارة الاستثمار في الأصول الرقمية الكندية "ثري آي كيو" اكتتابًا أوليًا لأول صندوق إيثريوم متداول في البورصة في العالم، صندوق إيثر، في بورصة تورنتو (TSX) تحت رمز QETH.U.

ويبلغ حد العرض الأقصى للإطلاق ١٠٠ مليون دولار، وسيكون تاريخ إغلاق العرض في موعد أقصاه ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠. تمتلك ثري آي كيو أكثر من ٤٠٠ مليون دولار كندي تحت الإدارة، وتركز على بيتكوين ولايتكوي وإيثريوم.

في بيان صحفي يوم الخميس، أشارت شركة ثري آي كيو إلى أن هذه القائمة تأتي مع خلفية وطنية.

حيث قالت الشركة إنه "تم تطوير مفهوم إيثريوم في كندا في عام ٢٠١٣ ثم تم إطلاقه من قبل مجموعة من التقنيين من جميع أنحاء العالم".

مؤسس شركة إيثريوم والرئيس الصوري، فيتاليك بوتيرين، هو كندي روسي، وانتقلت عائلته إلى تورنتو عندما كان عمره ست سنوات.

أظهر المتداولون جنوب حدود كندا إقبالًا ملحوظًا على أدوات استثمار إيثريوم المتاحة للجمهور. وعلى الرغم من فوارق السعر التي ارتفعت في بعض النقاط إلى ما يزيد عن ٥٠٠٪ مقارنة بصافي قيمة الأصول لإيثريوم، وصندوق إيثريوم من غرايسكيل، فإن الأصول الرقمية العملاقة تشير إلى أن المزيد والمزيد من المستثمرين يزيدون اهتمامهم.

هذه الصناديق والصناديق الاستئمانية هي طريقة الاستثمار المفضلة للعديد من المتداولين غير القادرين أو غير الراغبين في توفير خيارات الحفظ والأمان الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، استمتع المتداولون بانتشار عروض الصناديق الجديدة في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة. ففي نوفمبر وحده، أطلقت شركة الذهب العملاقة فن إيك منتج سندات بيتكوين متداولة في البورصة في ألمانيا، كما قدمت شركة ثري آي كيو صندوق بيتكوين في كندا.