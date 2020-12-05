الانقسام الكلي القادم لكاردانو سيقدّم "قفل التوكنات" قبل غوغوين

تام شمس - السبت 5 ديسمبر 2020 12:51 مساءً - أعلنت IOHK، ذراع التطوير وراء كاردانو، مؤخرًا عن انقسام كلي جديد للبروتوكول المقرر عقده في منتصف ديسمبر.

حيث كشف كيفين هاموند، مهندس برمجيات في IOHK، هذا الأسبوع أن كاردانو ستخضع لعملية انقسام كلي في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من انتقالها إلى عصر تطوير غوغوين. على الرغم من أن معظم المراقبين يربطون بين الانقسامات الصلبة والصدمات، إلا أن هاموند قال إن هذه الأحداث يتم التعامل معها بشكل مختلف كثيرًا في كاردانو:

"[...] تتعامل كاردانو مع الانقسامات الكلية تلقائيًا، دون إيقاف إنتاج الكتل. وهذا يعطي عملية ترقية سلسة وفريدة من نوعها تتيح تقديم ميزات جديدة بسهولة وتطوير قدرات المنصة".

تم تصميم الانقسام الكلي لتقديم كفاءات جديدة لشبكة كاردانو وتمكين ميزة "قفل التوكنات"، التي تسجل كيفية استخدام التوكن في دفتر السجلات.

وقد أوضح هاموند:

"القفل، في هذه الحالة، يعني" الاحتفاظ "بعدد معين من التوكنات لفترة زمنية محددة حتى لا يمكن التخلص منها للحصول على فائدة (مثل التصويت، أو تشغيل عقد ذكي)."

ويقول هاموند إن كاردانو ستمكّن قريبًا من دمج التوكنات الأخرى في بلوكتشين التي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع ADA، العملة المشفرة الأصلية.

أطلق تشارلز هوسكينسون كاردانو في عام ٢٠١٧، وقد أطلق عليها المؤيدون لقب "قاتل إيثريوم" لقدرتها التوسعية وميزات العقد الذكية المتقدمة. يُعرف المشروع بخارطة الطريق التي تستغرق وقتًا طويلًا والتي ركزت حتى الآن على أسس بلوكتشين واللامركزية. ينهي عصر غوغوين تكامل العقود الذكية.

ADA هي واحدة من أفضل العملات الرقمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة أداءً في العام الماضي، في إشارة إلى أن المستثمرين يتجمعون حول تقدم تطوير كاردانو. وقد عاد توكن ADA بأكثر من ٤٠٠٪ منذ بداية العام حتى الآن، بما في ذلك الوصول الأخير إلى أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات.