كوين بيز تصبح عضوًا مؤسسًا في مجموعة براءات اختراع العملات المشفرة الخاصة بسكوير

تام شمس - السبت 5 ديسمبر 2020 12:50 صباحاً - اختار تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة (COPA)، الذي ترأسه شركة التمويل سكوير، مؤخرًا كوين بيز كمشارك أساسي. وقد كشفت سكوير النقاب عن المجموعة في سبتمبر كطريقة لدرء التجاوزات في براءات الاختراع - وهي قضية معروفة بأنها تحد من التقدم التكنولوجي.

حيث قالت كبيرة مستشاري كوين بيز وعضو مجلس إدارة تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة "بريتاني كوثبرت" في بيان عام من التحالف يوم الجمعة:

"مع استمرار نمو اقتصاد العملات المشفرة، نعتقد أنه من المهم المساعدة في تمكين جميع المشاريع التي تسعى لبناء نظام مالي مفتوح. [...] ونحن نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة لإنشاء درع براءات الاختراع التأسيسي لصناعتنا."

تقوم براءات الاختراع، التي تدوم ٢٠ عامًا، بحماية الابتكارات التي تُعتبر ذات ملكية خاصة وتمنع المنافسين من إنتاج منتجات أو خدمات مماثلة، أو استخدام تقنية معينة. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا مفتوحة المصدر هي موضوع شائع في صناعة العملات المشفرة وبلوكتشين، فقد طالبت كيانات مختلفة براءات اختراع لبعض التطورات في المجال، بما في ذلك بلوك.ون وسامسونغ.

وأوضح البيان كذلك:

"يؤمن تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة أن نجاح العملات المشفرة يعتمد على تكاتف المجتمع معًا لبناء وتطوير التقنيات الحالية للابتكار، وهو أمر غير ممكن عندما تربط الأطراف التكنولوجيا الأساسية في براءات الاختراع والتقاضي."

كما يؤمن تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة بأن براءات الاختراع لها فائدة في العالم، على الرغم من إمكانية تجاوز الحدود، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات. حيث جاء في البيان: "بينما قد تكون براءات الاختراع مفيدة في بعض الأحيان لأغراض دفاعية، فإن الاستخدام المسيء والمضلل لبراءات الاختراع يهدد نمو واعتماد التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة". "هناك قلق من أن "قفل براءات الاختراع" لتقنيات العملات المشفرة التأسيسية من قبل قلة مختارة سيؤدي إلى خنق الابتكار وردع التبني الجماعي".

كما أضاف البيان: "يسعى تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة إلى جعل التكنولوجيا التأسيسية الخاصة بالعملات المشفرة متاحة للجميع لاستخدامها بحرية ومعالجة مخاوف قفل براءات الاختراع باستخدام نهج مزدوج".

يضم تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة حاليًا ١٨ عضوًا: سكوير وكوين بيز وبلوكستريم وكراكن و١٤ آخرين. ويلتزم الأعضاء بقواعد العمل، والتي تتضمن الامتناع عن استخدام "براءات اختراع العملات المشفرة الخاصة بهم ضد أي شخص، إلا لأسباب دفاعية".