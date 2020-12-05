البنك المركزي الصيني يخطط لتجريب اليوان الرقمي للمدفوعات لهونغ كونغ

تام شمس - السبت 5 ديسمبر 2020 12:50 صباحاً - إن البنك المركزي الصيني وهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، في المراحل الأولية من تجربة اليوان الرقمي للمدفوعات عبر الحدود - مما يؤكد تطورًا رئيسيًا آخر في طرح عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

في بيان إعلامي ظهر على موقع هيئة النقد في هونغ كونغ الإلكتروني يوم الجمعة، قدم الرئيس التنفيذي إيدي يوي تحديثًا للعمل الجاري بشأن المدفوعات عبر الحدود. حيث أشار إلى أن هيئة النقد في هونغ كونغ في حوار مع بنك الصين الشعبي (PBoC) لبدء اختبار e-CNY التجريبي.

وقد صرح يوي قائلًا:

"تناقش هيئة النقد في هونغ كونغ ومؤسسة العملة الرقمية التابعة للبنك الشعبي الصيني الاختبار الفني التجريبي لاستخدام e-CNY، وهو الرنمينبي الرقمي الصادر عن بنك الصين الشعبي، لإجراء عمليات الدفع عبر الحدود، ويتم إجراء الاستعدادات الفنية المقابلة."

كما أضاف يوي أن السائحين في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني يمكن أن يستفيدوا بشكل كبير من e-CNY، لأنه يمثل نفس قيمة النقد المتداول بالفعل. ولأن اليوان مستخدم بالفعل في هونغ كونغ، فإن المكافئ الرقمي سيوفر المزيد من الملاءمة.

لا تزال الصين في طليعة تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث عالجت برامج اليوان الرقمية التجريبية معاملات بقيمة ٣٠٠ مليون دولار اعتبارًا من أوائل نوفمبر. تم إطلاق المشاريع التجريبية الأولى في أربع مدن رئيسية في أبريل قبل التوسع إلى تسع مناطق حضرية.

أما بالنسبة لهونغ كونغ، فقد كانت المنطقة الإدارية الخاصة تستكشف حالات الاستخدام المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية على مدى السنوات الثلاث الماضية على الأقل. وحسبما أشار يوي، أطلقت هيئة النقد في هونغ كونغ مشروعًا بحثيًا مشتركًا مع بنك تايلاند في عام ٢٠١٩ لمعالجة مختلف المخاوف المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود والعملات الرقمية. حيث قال يوي إن هذا المشروع قد دخل "مرحلته الثانية"، والتي تنظر في قابلية التشغيل وقابلية التوسع في المشاركة عبر الحدود في عملات البنوك المركزية الرقمية.

وعلى المدى الطويل، قال يوي إن الهدف هو بناء منصة دفع متكاملة عبر الحدود للمنطقة: