رئيس مكتب المراقب المالي للعملة براين بروكس: "لن يقوم أحد بحظر بيتكوين"

تام شمس - الجمعة 4 ديسمبر 2020 09:56 مساءً - قال بريان بروكس، رئيس مكتب المراقب المالي للعملة، إن المنظمين لا يتطلعون إلى "قتل" بيتكوين (BTC) ولكن بدلًا من ذلك يضمنون اندماجها السلس في النظام المالي.

ففي مقابلة مع سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي يوم الجمعة، قال بروكس:

"نحن نركز بشدة على القيام بذلك بشكل صحيح. نحن نركز بشدة على عدم الإضرار بها، ومن المهم بنفس القدر أن نطور الشبكات وراء بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة حتى نمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب."

مكتب المراقب المالي للعملة هو مكتب وزارة الخزانة الذي يشرف على البنوك الفيدرالية.

جاء تعليق بروكس ردًا على سؤال حول إذا ما كانت إدارة دونالد ترامب تخطط لطرح لوائح محتمل أن تكون ضارة بالعملات المشفرة قبل نهاية مدتها. لفت بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، الانتباه إلى هذه المشكلة الشهر الماضي في سلسلة من التغريدات التي تشرح سبب كون اللوائح الصارمة التي تستهدف محافظ العملات المشفرة ذاتية الاستضافة فكرة سيئة.

وعندما سئل عما إذا كان يمكننا توقع لوائح جديدة بنهاية ولاية الرئيس ترامب، قال بروكس:

"أعتقد أنكم ستشهدون الكثير من الأخبار الجيدة للعملات المشفرة بنهاية فترة ترامب. وسيتعلق بعضها بالبنوك المرتبطة ببلوكتشين، وبعضها سيكون أكثر وضوحًا حول طبيعة هذه الأصول".

ومع الاعتراف بأنه "عالم خطير هناك"، قال بروكس: