محفظة Coinbox تدعم جميع العملات المشفرة ETH و BNB و TRX و EOS التي لها بلوكشين خاص بها

لقد قامت محفظة Coinbox الآن بدمج دعم جميع الرموز المميزة او العملات المشفرة ETH و BNB و TRX و EOS التي لها بلوكشين خاص بها. و في هذا الموضوع سنلقي نظرة فاحصة على كل من هذه المنصات.

لكن أولاً وقبل كل شيء ، دعنا نتعرف على ما ما هو Blockchain وكيف يعمل.

إذا كنت تتابع أخبار العملات المشفرة ، فأنت بالتأكيد على دراية بمصطلح “البلوكشيت – blockchain”. ولكن ، مثل معظم عشاق العملات المشفرة ، ربما لا يكون لديك فهم كامل لمعناها. وهو أمر طبيعي تمامًا: عالمنا يتطور باستمرار ، على وجه الخصوص ، عالم التكنولوجيا وعالم التشفير. لذلك يتعلم الجميع شيئًا جديدًا كل يوم.

بالنسبة لتعريف تكنولوجيا البلوكشين blockchain ، ربما سمعت شيئًا مثل: “Blockchain هو نظام دفتر أستاذ عام لامركزي”. أو “إنها تقنية حفظ السجلات وراء العملات المشفرة”. لكن دعونا نبسطها: البلوكشين blockchain هي في الأساس سلسلة من الكتل. من الواضح ، ليس بالمعنى الحرفي. تعني “الكتلة” و “السلسلة” المعلومات الرقمية (“الكتلة”) المخزنة في قاعدة بيانات عامة (“السلسلة”) في هذا السياق. بمعنى آخر ، إنه سجل عام لجميع المعاملات التي حدثت في التاريخ

بدأت Blockchain في الظهور كخيار تقني أصيل في 2016-2017. تمنح Blockchain الشركات أقصى درجات الأمان والشفافية عندما يتعلق الأمر بالمعاملات. لأن الغرض الرئيسي من هذه التكنولوجيا هو في الواقع حل مشاكل العمل. تم اختراع Blockchain لمساعدة الشركات على إنشاء شبكات اتصال فعالة مع شركائها في جميع أنحاء العالم ودعم كل شيء من الصفقات العقارية إلى أنظمة الدفع.

الآن ، دعنا نتعمق في بلوكشين ETH و BNB و TRX و EOS. إليك بعض المعلومات المفيدة عنها وعدد الرموز المميزة المتاحة لكل منها:

Ethereum عبارة عن blockchain لامركزي مفتوح المصدر يتميز بالعقود الذكية. ETH هو رمز العملة المشفرة الأصلي لمنصة Ethereum. لها معروض متداول يبلغ حوالي 112 مليون عملة وأقصى معروض لا نهائي. يمكن لأي شخص إنشاء رمز مميز قائم على Ethereum. يتم أيضًا تتبع الرموز الموجودة على هذه المنصة على blockchain. هذا لأن الرموز المميزة لـ Ethereum هي مجرد نوع خاص من العقود الذكية الموجودة في بلوكشين Ethereum. أهم بروتوكولات رمز Ethereum هي ERC-20 و ERC-721.

العملة المشفرة الأصلية في بلوكشين بينانس هي BNB. تم إصدار BNB بإجمالي عرض 200 مليون قطعة نقدية. تُمكِّن بنية السلسلة المزدوجة لـ Binance Chain و Binance Smart Chain مستخدميها من بناء dApps الخاصة بهم على البلوكشين blockchain واحد. تعتبر منصة Binance اللامركزية (DEX) أيضًا ميزة كبيرة للمستخدمين نظرًا لأدائها التجاري السريع بشكل لا يصدق. تستخدم Binance Chain بروتوكولات الرمز المميز BEP-2 و BEP-8 و BEP-20.

TRON هو بروتوكول البلوكشين المفتوح المصدر مصمم لنشر نظام إيكولوجي لامركزي بآليات مبسطة لإنشاء واستضافة dApps (تطبيقات لامركزية) يمكن للمستخدمين مشاركتها دون وسطاء. في الوقت نفسه ، لنشر المحتوى أو بيعه على الشبكة ، تكون المكافآت بالعملة المشفرة الأصلية للمشروع – Tronix أو TRX ، والمنصة نفسها تدعم blockchains والعقود الذكية للمشاريع الأخرى.

يوفر هذا البروتوكول لمستخدميه دعمًا عالي التوفر وعالي الإنتاجية (HTC) يعمل كأساس لجميع dApps في نظام TRON. بروتوكولات الرموز المستخدمة في منصة TRON هي TRC10 و TRC20.

EOS هو بروتوكول تكنولوجيا البلوكشين blockchain يعتمد على عملة EOS المشفرة ، والتي تشمل المكتبات والأدوات المساعدة لإنشاء blockchain العامة والخاصة ، والعقود الذكية ، وتوقيعات المعاملات ، والتفاعل مع blockchain نفسها. EOS.IO مفتوح المصدر ومرخص بموجب ترخيص MIT. تعمل منصة EOS.IO بدون رسوم معاملات ، ولديها القدرة على استخدام العقود الذكية ، ويمكن توسيع الأنظمة المبنية على أساسها وبالتالي زيادة إنتاجيتها مئات المرات (ملايين المعاملات كل ثانية). يتم تحديث بروتوكول الرمز المميز EOSIO باستمرار وله إصدارات مختلفة.

من خلال دمج جميع الرموز المميزة لهذه البلوكشين ، أتاحت محفظة منصة أو موقع Coinbox.org أكثر من 5000 عملة مشفرة ورموز متاحة لكل من يهتم بالاستثمار في الأصول الرقمية. إنها فرصة فريدة لمستخدمي محفظة Coinbox.org. مع دمج جميع الرموز المميزة الخاصة بلوكتشين ETH و BNB و TRX و EOS في النظام ، يمكن لمستخدمي Coinbox.org أن يكونوا في قمة لعبتهم عند شراء العملات المشفرة وتداولها وتخزينها.