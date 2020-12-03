جناح التكنولوجيا المالية في هيئة الأوراق المالية والبورصات يتركها ليصبح مكتبًا قائمًا بذاته

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - وفقًا للإعلان الصادر في ٣ ديسمبر، سيصبح فريق التكنولوجيا المالية التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات مكتبًا مستقلًا.

تم إطلاق المركز الاستراتيجي للابتكار والتكنولوجيا المالية (FinHub) التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات في البداية في عام ٢٠١٨ بتوجيه من بيل هينمان، كان قوة رائدة في تنظيم الأوراق المالية لأنه ينطبق على التقنيات الجديدة منذ إنشائها.

وبالنظر إلى أن نفس الإطار الزمني قد شهد تكثيفًا كبيرًا في سعي هيئة الأوراق المالية والبورصات لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية التي اعتبرتها مبيعات أوراق مالية غير مسجلة، فإن مركز التكنولوجيا المالية كان مشغولًا.

وسيعني تحوله إلى مكتب مستقل أنه بدلًا من تقديم التقارير إلى قسم تمويل الشركات، ستقدم الآن رئيسة مركز التكنولوجيا المالية "فاليري شتشيبانيك" تقاريرها مباشرة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي يظل جاي كلايتون للشهر المقبل. وقد صرح كلايتون عن الإعلان:

"إن عملنا لتأسيس مركز التكنولوجيا المالية كمكتب مستقل يعزز التزامنا بتسهيل إدخال تقنيات جديدة لصالح المستثمرين وكفاءة ومرونة أسواقنا."

اتخذ نظير هيئة الأوراق المالية والبورصات في أسواق السلع، وهي لجنة تداول السلع الآجلة، خطوة مماثلة العام الماضي في جعل LabCFTC مكتبًا مستقلًا.