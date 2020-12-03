سويفت تتيح المدفوعات الفورية عبر الحدود

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 11:55 مساءً -

كشفت سويفت، وهي رابطة تعاونية بين البنوك مقرها بروكسل، النقاب عن أول اتصال دفع فوري نشط عبر الحدود - وهي خطوة قد يكون لها آثار كبيرة على مشهد المدفوعات العالمية.

حيث أعلنت الرابطة التعاونية يوم الخميس أن مجموعة للويد المصرفية ومقرها المملكة المتحدة أصبحت أول من يتصل بسويفت جي بي آي الفورية، وه نظام عابر للحدود عالي السرعة يقوم بتسوية المدفوعات في ثوانٍ. يربط نظام الدفع سويفت جي بي آي بالبنية التحتية للمدفوعات السريعة في المملكة المتحدة، مما يسمح للعملاء بإرسال مدفوعات عبر الحدود على مدار ٢٤ ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع.

ووفقًا لسويفت فإن النظام الجديد:

"يُمكِّن البنوك من استخدام البنية التحتية الحالية لتقديم خدمة أفضل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع سرعات أعلى، ووضوح في الرسوم، والأهم من ذلك، إمكانية التنبؤ بموعد إيداع حساب المستفيد النهائي."

أصبحت سويفت، التي تمثل رابطة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، المعيار العالمي للمدفوعات الدولية الآمنة والتمويل التجاري. لكن تم انتقاد الشبكة بسبب عدم كفاءتها المكلفة والمستهلكة للوقت.

وقد جاءت شبكة ابتكار المدفوعات العالمية لسويفت، أو جي بي آي، نتيجة هذه الانتقادات. تم إطلاق جي بي آي في عام ٢٠١٧، وقد عززت جي بي آي تتبع الدفع وشفافية الرسوم في أكثر من ١١٠٠ ممر دولة.

وعلى الرغم من هذه التحسينات، قد لا تحدث ابتكارات سويفت بالسرعة الكافية. فحسبما أشارت فاينانشيال تايمز في ديسمبر ٢٠١٨، لا يقتصر المنافسون الناشئون لسويفت على الشركات الناشئة مثل ترانسفيروايز وريفولت ولكن أيضًا المؤسسات المالية الكبرى التي تستفيد من تقنية بلوكتشين.

إن شبكة المعلومات عبر البنوك بقيادة جي بي مورغان تشيس هي اتحاد بلوكتشين يستخدم تقنية السجلات الموزعة لتعزيز الامتثال وتقليل التأخير في المعالجة. ومنذ ذلك الحين، أعادت الشبكة، التي تضم أكثر من ١٣٠ شريكًا مصرفيًا، تسميتها باسم Liink وهي مبنية على بلوكتشين أونيكس.