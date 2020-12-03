عملاق البث الصوتي سبوتيفاي يبحث اعماد مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - يبحث سبوتيفاي، أحد أكبر مزودي خدمات البث الصوتي في العالم، عن مرشحين يتمتعون بخلفية في مجال العملات المشفرة لشغل منصب جديد في الشركة.

ووفقًا لمنشور إعلان وظيفة حديث، تبحث الشركة عن مدير مشارك متميز للانضمام إلى استراتيجية المدفوعات وقسم الابتكار. ووفقًا لإعلان على موقع لينكد إن، تم نشر إعلان الوظائف الجديد يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يلعب المنصب الجديد دورًا رئيسيًا في تحديد وتنفيذ استراتيجية مدفوعات سبوتيفاي بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الشركة في مشروع العملات المشفرة ديم الذي أعيد تسميته مؤخرًا على فيسبوك. سيركز المنصب أيضًا على الأصول الرقمية الأوسع وصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، حيث يشير الإعلان:

"ستقود الشركة إلى مزيد من النظر في الفرص الجديدة والابتكار في النظام البيئي الناشئ لتقنية السجلات الموزعة وبلوكتشين والعملات المشفرة والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول الرقمية الأخرى."

ووفقًا للإعلان، سيتمركز الدور الجديد في مكاتب سبوتيفاي في لندن أو ستوكهولم، مما يتطلب السفر المتكرر بين المكتبين ومواقع الشركة الأخرى.

سبوتيفاي هو أحد الأعضاء الأوائل في مؤسسة ليبرا التي تم تأسيسها رسميًا في جنيف في أكتوبر ٢٠١٩. وعلى عكس باي بال وماستركارد، فإن سبوتيفاي من بين الشركات التي لم تتخل عن مشروع العملة المشفرة من فيسبوك بسبب التدقيق المتزايد من المنظمين العالميين.