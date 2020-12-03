تتعهد شركة كراكن بمبلغ ١٥٠ ألف دولار أمريكي لمطوري إيثريوم في أحدث جولة من منح غيتكوين

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 08:54 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة كراكن أنها ستطابق تبرعات بقيمة ١٥٠٠٠٠ دولار لدعم مشاريع إيثريوم مفتوحة المصدر (ETH) على غيتكوين.

غيتكوين هي عبارة عن منصة تمويل للمطورين تعتمد على نموذج مختلط للتبرعات المدعومة ودعم المجتمع المباشر. من خلال نموذج التمويل التربيعي الخاص بها، يتم استخدام التبرعات المجتمعية كدليل لتحديد المشاريع التي يجب أن تتلقى التمويل الأكثر ملاءمة. تضمن الصيغة التربيعية ترجيح المساهمات المنفصلة أكثر من تبرع واحد كبير. على سبيل المثال، سينتج عن شخصين يتبرعان بداي تطابق أعلى بكثير من شخص واحد يرسل ٢ دي.

تأتي مشاركة كراكن في الوقت الذي تطلق فيه غيتكوين جولة غيتكوين الثامنة للمنح (GR٨). يبلغ إجمالي مجموع المطابقة مليون دولار، مع شركاء التمويل الآخرين بما في ذلك باينانس وسينثيتيك ومؤسسة إيثريوم وغيرها.

فقط المشاريع في فئة "تقنية البنية التحتية لإيثريوم" ستكون مؤهلة للحصول على مجموعة كراكن. وتشمل هذه العديد من فرق العملاء وتقنيات المحفظة ومشاريع البنية التحتية الأساسية الأخرى. تم تقديم هذا التمييز على الأرجح لأنه يمكن أيضًا تقديم منح غيتكوين لمنشئي المحتوى أو مشاريع التطبيقات اللامركزية، والتي تقع خارج مهمة كراكن المعلنة المتمثلة في "تمكين المطورين المتطوعين والمشاريع التي تدفع الصناعة إلى الأمام".

سبق للشركة أن شاركت في منح مباشرة لمطوري بيتكوين وشركات البنية التحتية لبيتكوين، بعد أن تعهدت بتقديم ٥٠٠ ألف دولار حتى الآن. يعتبر تمويل البنية التحتية لإيثريوم هو الأول من نوعه في البورصة، والتي تقول إنها مدفوعة بالنضج المتزايد للشبكة.

ستستمر جولة منح غيتكوين في قبول التبرعات حتى ١٧ ديسمبر، وبعد ذلك سيتم توزيع المنح وفقًا لصيغة المطابقة.