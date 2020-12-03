بيتكوين تصل إلى وول ستريت: إس وبي داو جونز تخطط لإطلاق مؤشرات العملات المشفرة في ٢٠٢١

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 06:55 مساءً - أكدت مؤشرات إس وبي داو جونز (S&P DJI)، وهو مشروع مشترك بين إس وبي غلوبال وبورصة شيكاغو التجارية ونيوز كورب، إطلاق مؤشرات العملات المشفرة في عام ٢٠٢١.

ففي بيان صحفي يوم ٣ ديسمبر، وصفت مؤشرات إس وبي داو جونز بيتكوين والعملات البديلة بأنها "فئة أصول ناشئة".

بيتكوين والعملات البديلة تصل إلى تمويل وول ستريت

وستشترك الشركة مع لوكا، وهي شركة أمريكية لبيانات بلوكتشين، لإطلاق المؤشرات، والتي ستغطي ٥٥٠ عملة مشفرة تقريبًا.

حيث صرح بيتر روفمان، الرئيس العالمي للابتكار والاستراتيجية في مؤشرات إس وبي داو جونز، في البيان الصحفي: "مع تحول الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة إلى فئة أصول ناشئة بسرعة، فقد حان الوقت لمعايير مستقلة وموثوقة وسهلة الاستخدام".

"نحن متحمسون للعمل مع لوكا، التي كانت في طليعة خدمات بيانات الأصول الرقمية، لتعزيز المزيد من الشفافية في هذا القطاع الناشئ."

تحدد الخطوة الالتزام الأخير من وول ستريت لاحتضان بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، مما يؤكد الاهتمام من المجال المؤسسي.

حيث صرح روبرت ماتيراتزي، الرئيس التنفيذي لشركة لوكا، قائلًا: "يعد تعاوننا مع مؤشرات إس وبي داو جونز علامة بارزة أخرى تسد الفجوة بين النظام البيئي للأصول المشفرة والخدمات المالية التقليدية"، مضيفًا:

"في صناعة سريعة النضج، من الأهمية بمكان بناء المعايير المؤسسية عند العمل مع العلامات التجارية المرموقة، مثل مؤشرات إس وبي داو جونز. وتسعد شركة لوكا بالمساعدة في دفع الابتكار المستمر بالتعاون مع مؤشرات إس وبي داو جونز".

لم يذكر الإصدار العملات المشفرة المحددة التي سيتم تغطيتها أو المنهجية الكامنة وراء اختيارها إذا لم يكن ذلك يعتمد على القيمة السوقية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسجل فيه بيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق في مختلف البورصات وتتحدى المقاومة عند ٢٠٠٠٠ دولار.