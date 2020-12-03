المدير التنفيذي للبنك المركزي يقول إن كندا يمكن أن تطلق عملات رقمية للبنك المركزي في وقت أقرب من المتوقع

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 06:55 مساءً - زعم تيموثي لين، نائب محافظ بنك كندا ورئيس الأبحاث في قسم التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة بالبنك، أن العملة الرقمية للبنك المركزي الكندي، قد ترى النور اليوم "في وقت أقرب مما هو متوقع.

ألقى لين ملاحظاته في مقابلة يوم ١ ديسمبر حول نهج بنك كندا لأنظمة الدفع الرقمية.

ووفقًا لما قاله لين، فإن الانخفاض المتوقع في المعاملات النقدية التي تغذيها كوفيد-١٩ كان يحدث بسرعة أكبر مما توقع البنك سابقًا. وقد يؤدي هذا إلى قيام البنك بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي في وقت أقرب مما خطط له في الأصل:

"في فبراير، حددنا سيناريوهين نرغب في الاستعداد لهما. وكان أحدهما اختفاء قبول النقود، والثاني كان ظهور العملات الرقمية [...] وأود أن أقول إنه في الأشهر التسعة الماضية رأينا تطورات تبدو وكأنها في اتجاه بعض هذه الأشياء ستتحقق في وقت أقرب مما كان متوقعًا".

تشير التصريحات الأخيرة لنائب المحافظ إلى أن بنك كندا يغير موقفه تجاه عملة رقمية للبنك المركزي.

في أكتوبر ٢٠٢٠، نشر بنك كندا تقريرًا يحدد المخاطر الرئيسية المرتبطة بالعملة الرقمية للبنك المركزي. حيث قال البنك إنه بحاجة إلى "النظر بعناية في كيفية تجميع واستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية" من أجل ضمان أن تكون العملة الرقمية للبنك المركزي طريقة دفع آمنة وفعالة.