شركة ناشئة بمليون دولار تستعين بألغوراند لمكافحة تغير المناخ

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 12:51 صباحاً - ستعمل كلايمت تريد في سوق بلوكتشين على بناء منصتها الجديدة لتعويض ثاني أكسيد الكربون في ألغوراند، وهو مشروع من أفضل ٥٠ مشروعًا للعملات المشفرة يستهدف قابلية التوسع وأداء المعاملات.

وقد أعلنت كلايمت تريد يوم الأربعاء أنها اختارت بلوكتشين ألغوراند لتشغيل سوقها لتعويض الكربون، والذي تم تصميمه لمساعدة المؤسسات على تحقيق حيادية ثاني أكسيد الكربون - وهي ركيزة أساسية في مكافحة تغير المناخ.

تعتمد كلايمت تريد على ألغوراند بفضل "بنيتها المرنة ورسوم المعاملات المنخفضة وقابلية التوسع في أداء المعاملات"، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي فرانسيسكو بينديتو.

يحتل ألغوراند المركز رقم ٤٩ بين أكبر مشروعات العملات المشفرة بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي ٣٩٣ مليون دولار. يتم تداول توكن ALGO الخاص به حاليًا عند حوالي ٠,٣٤ دولار.

تم تأسيس كلايمت تريد في عام ٢٠١٦، وهو يسمح للشركات بتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق شراء أرصدة الكربون مباشرة على المنصة. كما تجهز تقارير الاستدامة الخاصة بالمنظمة، والتي أصبحت أكثر أهمية في عصر المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

أصبحت اعتبارات المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا محركًا مهمًا لما يسمى بحركة الاستثمار بضمير. كان استثمار ESR، أو الاستراتيجيات التي تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركة، في السابق حركة متخصصة في الأسواق المالية. وأصبحت هذه صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار الآن، وفقًا لبيانات من مورنينغستار.

تجاوز صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق ESR ٧١ مليار دولار في الربع الثاني، مدفوعة إلى حد كبير بالاهتمام بالاستثمار المستدام.

وبحسب ما ورد حصلت كلايمت تريد على مليون يورو، أو ١,٢١ مليون دولار أمريكي، من الاستثمارات الأولية لسوق ثاني أكسيد الكربون الخاص بها. وتعتبر شركة بوردرلس كابيتال، التي تمول "الشركات الرائدة في تلك الفئة" باستخدام تقنية ألغوراند، أحد الداعمين لها.