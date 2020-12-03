مؤسس ماي إيثر واليت يقول إن إيثريوم ٢.٠ لا يزال أمامها طريق طويل

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 12:51 صباحاً -

أطلقت إيثريوم ٢.٠ سلسلة بيكون يوم الثلاثاء، مما يشير إلى انتقال المشروع إلى خوارزمية تعدين إثبات الحصة (PoS). مع انطلاق المرحلة ٠ الآن بالفعل، أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماي إيثر واليت، كوسالا هيماشاندرا، مؤخرًا العقبة التالية أمام إيثريوم ٢.

حيث قال هيماشاندرا لكوينتيليغراف: "أعتقد أن السؤال يجب أن يكون، ما الذي لا يمثل العقبة التالية أمام إيثريوم ٢.٠"، مضيفًا:

"بشكل أساسي، بعد إطلاق سلسلة بيكون، ستركز إيثريوم على مواصفات المرحلة الأولى. وسوف تمر بالعديد من التكرارات المشابهة للمرحلة ٠ وأطنان من إصلاحات الأخطاء. ومن الصعب تحديد مشكلة معينة باعتبارها العقبة التالية لأنه سيكون هناك الكثير".

تأتي إيثريوم ٢ بعد سنوات من العمل والعديد من التأخيرات، وهي تهدف إلى توسيع نطاق شبكة إيثريوم. في الآونة الأخيرة، وفي مواجهة الموعد النهائي في ٢٤ نوفمبر، قام المدققون بإيداع عدد كافٍ من العملات الإجمالية (إيثريوم) لتمكين إطلاق سلسلة بيكون يوم الثلاثاء، وذلك بفضل العديد من عمليات التحويل في اللحظة الأخيرة. تأتي المرحلة الأولى بعد ذلك في تقدم إيثريوم ٢.٠، والذي يعتقد هيماشاندرا أنه قد لا ينتهي حتى نهاية العام المقبل.

حيث قال هيماشاندرا: "مع ما رأيته في الماضي، أعتقد أن إيثريوم ١ سيستغرق حوالي عام واحد، ثم ١,٥ يستغرق ٦ أشهر أخرى". "قد تستغرق المرحلة الثانية سنة ونصف على الأقل".

نظرًا لأن إيثريوم هو أصل قابل للتداول ومشارك في العملية بأكملها، فقد يتساءل المرء كيف يلعب سعره في تطور إيثريوم ٢. وقد أوضح هيماشاندرا أن "أحد الأشياء التي أحبها في مطوري إيثريوم هو حقيقة أنهم لا يعتمدون على سعر إيثريوم"، مضيفًا:

"كل شخص أعرفه لديه دوافع متساوية نحو تحقيق وتطوير إيثريوم ٢ إلى المرحلة التالية. مر سعر إيثريوم بمراحل مختلفة مع صعود وهبوط؛ ومع ذلك، كان تطوير إيثريوم دائمًا متسقًا للغاية. وأنا أعتقد أنه سيستمر على هذا النحو، ولن يلعب سعر إيثريوم أي دور في تطوير إيثريوم ٢.٠ ".

تماشيًا مع انتقال إيثريوم ٢ إلى إثبات الحصة، أعلنت كوين بيز مؤخرًا عن خطتها لإطلاق تكديس إيثريوم ٢.٠ في وقتٍ ما من العام المقبل.