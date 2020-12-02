الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك: بيتكوين قد لفتت انتباهنا

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 10:55 مساءً - يقول لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، إن بيتكوين (BTC) على رادار شركته في أعقاب الارتفاع السريع للعملة المشفرة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ففي حديثه يوم الثلاثاء في مجلس العلاقات الخارجية إلى جانب محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني، ورد أن فينك قال:

"بيتكوين جذبت انتباه وخيال كثير من الناس. وهي لا تزال غير مختبرة وصغيرة جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى".

وأضاف بعد ذلك:

"هل يمكن أن تتطور إلى سوق عالمي؟ ربما."

فينك ليس المسؤول التنفيذي الوحيد في بلاك روك الذي يروج للقيمة المحتملة لعملة بيتكوين. ففي الشهر الماضي، قال مدير الاستثمار في الشركة، ريك ريدر، لشبكة سي إن بي سي إن بيتكوين ليست فقط "موجودة لتبقى" ولكنها "ستحل محل الذهب إلى حد كبير".

في السابق، كان من الممكن اعتبار مثل هذه التعليقات غير عادية إلى حد كبير من المسؤولين المؤسسيين، ناهيك عن أكبر مدير للأصول في العالم بأصول تحت الإدارة تبلغ حوالي ٧,٤ تريليونات دولار اعتبارًا من عام ٢٠١٩.

لكن تصور الجمهور لبيتكوين تغير بشكل كبير خلال العام الماضي. وتمثل التدفقات القياسية إلى منتجات غرايسكيل، ونمو سندات الخزانة الخاصة ببيتكوين، وتعديل هيئة الأوراق المالية والبورصات في غوغنهايم للحصول على التعرض لبيتكوين، تحولًا زلزاليًا في تبني المؤسسات.

وإلى جانب هذه التحركات، يدعم أسطورة الاستثمار بول تيودور جونز وستانلي دروكنميلر عملة بيتكوين أيضًا.

وقد تسبب الطلب المؤسسي على بيتكوين في نقص مقلق في السوق، مع قيام أمثال باي بال وكاش آب بتجميع معظم، إن لم يكن كل، بيتكون المعدّنة حديثًا. تشتري باي بال وحدها ما يقرب من ٧٠٪ من العرض الجديد، وفقًا لبانتيرا كابيتال.

وفي الوقت الحالي، يتم تعدين ٩٠٠ بيتكوين فقط كل يوم. مع زيادة الطلب بعد التنصيف في مايو، من المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع. حتى سيتي بنك توقع سعر بيتكوين فلكي نسبيًا بحلول نهاية عام ٢٠٢١.

وعلى الرغم من أن بلاك روك لا تمتلك بيتكوين بشكل مباشر، إلا أنها تتمتع بتعرض غير مباشر للأصل من خلال مايكروستراتيجي، وهي شركة استخبارات أعمال حولت ميزانيتها العمومية إلى بيتكوين. بلاك روك هي أكبر مستثمر في مايكروستراتيجي بحصة تبلغ ١٥,٢٪ في الشركة.