منصة الرسوم المتحركة الرئيسية تُضمن العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال لمبيعات الكتب الإلكترونية

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 08:55 مساءً - يقوم ماي أنيمي ليست، وهو مجتمع نشط على الإنترنت للأنمي والمانغا مع ما يقدر بنحو ١٠ ملايين مستخدم في أمريكا الشمالية، بدمج مدفوعات العملات المشفرة في نظام الكتب الإلكترونية الخاص به.

في بيان صحفي بتاريخ ٢ ديسمبر، أعلنت منصة ديجيتال إنتنرتينمت أسيت لمنصة بلوكتشين عن شراكة مع شركة ميديا دو الأم "ماي أنيمي ليست"، والتي ستشهد تداول DEAPcoins السابقة على منصة ماي أنيمي ليست.

ستشهد الصفقة أيضًا الملكية الفكرية اليابانية من شبكة ميديا دو المستخدمة للألعاب التي تدعم بلوكتشين على منصة بلاي ماينينغ التابعة لـ DEA. هذا يكافئ المستخدمين بـ DEAPcoins لمجرد ممارسة الألعاب أو قراءة قصص المانغا المصورة من خلال الخدمة.

في وقتٍ سابق من هذا العام، أعلنت شركة ميديا دو أنها ستستثمر ٣٠٠ مليون ين (٢,٨ مليون دولار) في تقنية السجلات الموزعة على مدار العامين المقبلين.

أبلغ الموزع، الذي يعمل مع أكثر من ٢٠٠٠ ناشر و١٥٠ مكتبة على الإنترنت، عن زيادة بنسبة ٢٠٪ على أساس سنوي في مبيعات الكتب الإلكترونية في أبريل، عندما كانت اليابان في حالة طوارئ بسبب جائحة كوفيد -١٩ العالمي.

ذكرت الشركة أن امتلاك سجل معاملات موثوق به لكتبها الإلكترونية سيمكن العملاء من بيع النسخ المستعملة مع إعادة الإتاوات إلى كل من الناشرين والكتاب.

ستساعد DEA الآن في تنفيذ هذه المبادرة من خلال إنشاء سوق وتشغيله بشكل مشترك باستخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT).