كريبتو.كوم تضمن الحصول على ترخيص الخدمة المالية الأسترالية

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 02:51 صباحاً - أكملت بورصة كريبتو.كوم ومزود بطاقات الخصم للعملات المشفرة الاستحواذ على شركة خدمات مالية أسترالية من أجل تأمين ترخيص الخدمة المالية الأسترالية (ASFL).

تم وصف الشركة التي تم الاستحواذ عليها، المسماة ذا كارد غروب بارتي ليمتد، بأنها متخصصة في "البطاقات المدفوعة مسبقًا والحلول المحمولة والحلول القابلة للارتداء" لتعزيز مشاركة حاملي البطاقات. وقد تمت الموافقة على الشركة بالفعل من قبل مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي، مما يمهد الطريق لترخيص الخدمة المالية الأسترالية الخاص بكريبتو.كوم.

مع ضمان حصولها على ترخيص الخدمة المالية الأسترالية، سيتم ترخيص كريبتو.كوم لإصدار بطاقة الملكية الخاصة بها بشكل قانوني في أستراليا وإنشاء علاقات مباشرة مع المستهلكين المحليين إلى جانب الجهات الفاعلة في نظام الخدمات المالية الأسترالي الأوسع.

كريبتو.كوم - التي تشغل تطبيقًا وبورصة ومحفظة للتمويل اللامركزي، بالإضافة إلى بطاقة فيزا - قد اتخذت بالفعل بعض الخطوات الأولى نحو إنشاء قاعدة مستخدمين أسترالية؛ وقد أتاحت مؤخرًا تحويلات بالدولار الأسترالي داخل وخارج منصتها عبر NPP (باي آي دي) أو بي باي من حسابات المستخدمين المصرفية.

يلزم على جميع شركات بلوكتشين التي تشمل أنشطتها خدمات مالية معينة الحصول على ترخيص الخدمة المالية الأسترالية للعمل في أستراليا، مما يعني أنها ملزمة بالامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٦.

وحسبما أوضحت إحدى مقالات تحليل كوينتيليغراف الأخيرة، تعتبر أستراليا من قبل مشغلي الأعمال المشفرة "سلطة قضائية متساهلة نسبيًا" من منظور تنظيمي. حيث تعتمد التدابير التي أدخلتها الدولة حتى الآن على الوعي طويل المدى بالقطاع الناشئ، والذي يعود تاريخه إلى عام ٢٠١٤ - قبل فترة طويلة من الضجة والارتفاع في فئة الأصول لعام ٢٠١٧. ولكن من منظور تقنية بلوكتشين على نطاق أوسع، فإن خارطة طريق بلوكتشين الوطنية للبلاد قد أثارت بعض الانتقادات بسبب رؤيتها الضيقة ظاهريًا.