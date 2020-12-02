المدير العام لتريدينغ فيو يوضح كيف أن سوق العملات الرقمية الصاعد الحالي يختلف عن عام ٢٠١٧

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 02:51 صباحاً - خضع مجال العملات المشفرة لعدد من الأسواق الصاعدة والهابطة منذ إنشائه في عام ٢٠٠٩. مثّلت موجة ارتفاع العملة المشفرة في عام ٢٠١٧ واحدة من أكبر السنوات في هذه الصناعة، حيث شهدت ارتفاع أسعار الأصول الرقمية ونموها.

ولكن تبدو أسواق بلوكتشين اليوم مختلفة كثيرًا عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وذلك بناءً على التنظيم والاعتماد وعوامل أخرى. كيف سيختلف الاتجاه الصعودي الحالي للعملات المشفرة عن عام ٢٠١٧؟ يعتبر تشتت الأصول عاملًا مميزًا رئيسيًا، وفقًا لبيرس كروسبي، المدير العام لمنصة مخططات الأصول تريدينغ فيو.

حيث قال كروسبي لكوينتيليغراف إن "المفتاح هنا هو النظر في توزيع الحسابات، أي العدد الإجمالي للحسابات التي تحتفظ بأصل عملة مشفرة معين"، مضيفًا:

"في عام ٢٠١٧، كان هناك ترجيح غير متناسب في عدد قليل جدًا من الحسابات، في حين أن عدد الحسابات قد نما بشكل هائل الآن. كذلك تشير تقارير كوين بيز وحدها الآن إلى امتلاكها ٣٠ مليون حساب".

تفتخر كوين بيز حاليًا بأكثر من ٣٥ مليون مستخدم على منصتها، ارتفاعًا من ١١,٧ مليون في أكتوبر ٢٠١٧، وفقًا لأرقام تقارير سي إن بي سي.

حيث قال كروسبي: "بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن الناس يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار نسبة الملكية المؤسسية، والتي عادة ما تكون عامل" دعم "قوي للسعر". تحظى العملات المشفرة الآن باهتمام أكبر من اللاعبين الرئيسيين الكبار. وتعد شركة سكوير ومايكروستراتيجي لذكاء الأعمال مثالين فقط على قوة شراء بيتكوين الجديدة التي تصعد في عام ٢٠٢٠.

كما أشار كروسبي إلى أن التكنولوجيا هي عامل تمييز آخر بين السوق الصاعدة الحالية وعام ٢٠١٧. حيث قال إن "هناك الآن آلاف التطبيقات المبنية على قمة واحدة من سلاسل بلوكتشين المتنوعة في النظام البيئي، وتلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في استقرار هبوط الأسعار". يعتبر الازدهار المالي اللامركزي هذا العام أحد الأمثلة على التقدم.

حيث تجاوزت بيتكوين مؤخرًا أعلى سعر لها على الإطلاق، مرتفعةً عن رقمها القياسي السابق البالغ ١٩٨٩٢ دولارًا، والذي تم تسجيله في عام ٢٠١٧.

أظهرت بيتكوين إلى حد كبير قوة سعرية في عام ٢٠٢٠، على الرغم من أن مخاوف كوفيد-١٩ أدت إلى انخفاض الأصول إلى ٣٦٠٠ دولار في مارس. منذ ذلك الحين، اتجهت بيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام إلى الارتفاع خلال عام استضاف أيضًا انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة.

وأوضح كروسبي: "بشكل عام، نشهد تحولًا في المشاعر والتركيز خلال العام الأخير من الإدارة الأمريكية الحالية". "بدأت الأمور في حالة تأهب قصوى بمجرد أن ضرب الوباء، نتيجة لانخفاض سعر بيتكوين، ولكن أيضًا بسبب الزيادة في السياسة النقدية المتشائمة للغاية في جميع أنحاء العالم."

طبعت الولايات المتحدة مبالغ ضخمة من الدولارات في عام ٢٠٢٠ مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.