نوفوغراتز يقول إن اعتماد بيتكوين هو المفتاح الرئيسي في الوقت الحالي

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 02:51 صباحاً - أعرب مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية غالاكسي ديجيتال، مؤخرًا عن مشاعره المعتادة تجاه بيتكوين في برنامج سكواك بوكس الصباحي على سي إن بي سي. وخلال الفقرة القصيرة، سأل القائم بإجراء المقابلة في البرنامج نوفوغراتز عن بيتكوين (BTC) فيما يتعلق بالذهب. وأشار إلى أن اللاعبين الكبار يشترون العملات المشفرة على ما يبدو بعد بيع استثماراتهم في الذهب، حيث شهد الذهب مؤخرًا مستوى مرتفعًا من التدفق الخارجي.

وقد صرح نوفوغراتز صباح الثلاثاء قائلًا: "أعتقد أنه أمر ذو مغزى لكنها ليست القصة الحقيقية". وأشار إلى أن "القصة الحقيقية هي اعتماد بيتكوين، واعتماد العملة المشفرة، عبر مجموعة متنوعة من الحسابات"، واستمر في الإشارة إلى اهتمام غوغنهايم الأخير باقتناء ٥٠٠ مليون دولار من أصول GBTC الخاصة بغرايسكيل.

كما أوضح نوفوغراتز، في إشارة إلى اللاعبين الرئيسيين الذين استثمروا في بيتكوين في عام ٢٠٢٠ بما في ذلك الملياردير ممول التحوط "بول تيودور جونز" وشركة ذكاء الأعمال "مايكروستراتيجي"، قائلًا: "إنها مجرد مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يغيرون رأيهم، أو يدركون أن الوقت قد حان الآن، هناك سيولة كافية من بيتكوين لتكون جزءًا منها".

وأضاف نوفوغراتز أنه "إذا كان من السهل شراء بيتكوين، لكان السعر أعلى بكثير". "كانت غرايسكيل ترست طريقة مثيرة جدًا للأشخاص للحصول على عرض يشبه الصناديق المتداولة في البورصة."

اخترقت بيتكوين أعلى سعر لها على الإطلاق عند ١٩٨٩٢ دولارًا في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، لتصل لفترة وجيزة إلى حوالي ١٩٩١٥ دولارًا على كوين بيز قبل هبوطها بأكثر من ١٥٠٠ دولار.