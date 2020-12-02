المستشار الاقتصادي السابق لترامب يقول إن بيتكوين تفتقر إلى نزاهة السوق

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 02:51 صباحاً - يعتقد غاري كوهن، الرئيس السابق لغولدمان ساكس وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق لدونالد ترامب، أن بيتكوين قد لا تحمل آفاقًا طويلة الأجل للمستثمرين.

ففي مقابلة مع بلومبرغ صدرت اليوم، قال كوهن إن أصل العملة المشفرة "يفتقر إلى بعض السلامة الأساسية لسوق حقيقي" بسبب افتقارها إلى الشفافية. وأوضح أن المستثمرين قد يشككون في نظام "ليس له مسار تدقيق".

حيث قال كوهن فيما يتعلق ببيتكوين: "على الرغم من جميع الأسباب التي تجعلها فئة أصول قوية ومتطورة، فقد تفشل". "جزء من نزاهة أي نظام هو معرفة من يمتلكه ومن يتحكم به ومعرفة سبب نقله".

تحدث رئيس غولدمان ساكس السابق عن بيتكوين (BTC) وبلوكتشين بعد استقالته من منصبه في إدارة ترامب في عام ٢٠١٨. ومنذ ذلك الحين انضم إلى مجلس مستشاري شركة سبرينغ لابز للتكنولوجيا ذات الصلة بلوكتشين.

في الأشهر التي أعقبت السباق الصعودي لعام ٢٠١٧، قال كوهن إنه "ليس مؤمنًا كبيرًا" بعملة بيتكوين ولكنه لا يزال يرى إمكانات تقنية بلوكتشين. في ذلك الوقت، اعتقد كوهن أن العملات المشفرة سيلعب دورًا في مستقبل التمويل، ولكن من المحتمل أن يكون توكن عالميًا "يسهل فهمه" أكثر من بيتكوين، مشيرًا إلى تكاليف التعدين كمصدر محتمل للارتباك للمستثمرين.

تأتي تعليقات كوهن في نفس اليوم الذي تجاوزت فيه بيتكوين رسميًا أعلى سعر لها على الإطلاق وهو ١٩٨٩٢ دولارًا، وفقًا لكوين بيز. بعد الوصول إلى هذا السعر الحرج، باعت بعض الحيتان ممتلكاتها، مما قد يتسبب في انخفاض طفيف لاحق. بلغ سعر بيتكوين ١٨٩٢٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة.