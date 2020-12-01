الجيش الفنزويلي يبدأ في تعدين بيتكوين لتغطية نفقاته

تام شمس - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 12:50 صباحاً - يستمر نظام مادورو في الاعتماد على العملات المشفرة للحفاظ على سيولة الاقتصاد.

عبر إنستغرام، افتتح لواء هندسي تابع للجيش الفنزويلي "مركز إنتاج الأصول الرقمية للجيش البوليفاري الفنزويلي". وحسبما يظهر الفيديو، يضم المركز العديد من معدات التعدين برقائق أسيك المستخدمة لاختراق خوارزميات إثبات العمل.

حيث قدم الجنرال لينين هيريرا عملية التعدين الجديدة. والهدف المعلن لعملية التعدين هو "تعزيز واستدامة وحداتنا في الجيش البوليفاري"، مضيفًا لاحقًا أن مراكز التعدين هذه ستولد "مصادر دخل غير قابلة للحظر" وبديلًا لـ "نظام الثقة المحظور والمسيطر عليه من قبل المصالح الاستعمارية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، الدولة التي فرضت عقوبات على العديد من المنتمين إلى نظام مادورو.

مع انهيار أسعار النفط والاضطرابات السياسية التي أثرت حتى قبل كوفيد-١٩، شهدت فنزويلا تضخمًا تاريخيًا في الأشهر الأخيرة.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في سبتمبر، اقترح نيكولاس مادورو "قانون مكافحة الحظر"، وهي هيئة قانونية تقترح استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات والحصول على التمويل من الحلفاء الدوليين.

ولا تعتبر هذه النوايا شيئًا جديدًا. فقد ذهبت إدارة مادورو إلى حد إطلاق وترويج عملتها المشفرة، بيترو، التي حققت نجاحًا محدودًا.

وعلى الجانب الآخر، يراقب الجيش الأمريكي أيضًا عن كثب أنشطة العملات المشفرة في فنزويلا. حيث أشار الأدميرال كريغ ستيفن فالر مؤخرًا إلى استخدام مادورو للعملات المشفرة وذهب إلى حد ربط استخدامه بتهريب المخدرات والإرهاب، مضيفًا أن القوات المسلحة تراقب كل هذه العمليات.