صعوبة تعدين بيتكوين تقترب من أعلى مستوى قياسي جديد بينما يستقر السعر فوق ١٨ ألف دولار

تام شمس - الاثنين 30 نوفمبر 2020 06:50 صباحاً - وصل سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى له خلال عامين بأكثر من ١٩٠٠٠ دولار وانخفض إلى أقل من ١٧٠٠٠ دولار أكثر من مرة في غضون أسبوع مع استمرار صعوبة التعدين في الارتفاع.

ووفقًا لشركة التحليلات على السلسلة غلاسنود، زادت صعوبة تعدين بيتكوين (BTC) بنسبة ٨,٩٪ اليوم، مما يضع المقياس ضمن ٥٪ من أعلى قيمة له على الإطلاق تم تحديدها الشهر الماضي.

وقد شهد الارتفاع في صعوبة التعدين بداية دورات صعودية في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦، على الرغم من أنه يبقى أن نرى إذا ما كان الارتفاع الأخير للعملة في حدود ٣٪ من سعر أعلى مستوى قياسي صعوديًا على المدى الطويل. انخفض سعر بيتكوين بنسبة ١١٪ الأسبوع الماضي حيث نقل العديد من الحيتان بعض ممتلكاتهم إلى البورصات وبلغت ١٨١٢٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

يمكن أن تعني صعوبة التعدين الأكبر زيادة الرسوم للمستخدمين والوقت اللازم لإنشاء كتلة بالإضافة إلى زيادة عدد المعاملات غير المنقوصة في مجموعة مذكرات بيتكوين. ووفقًا لتقديرات إيرن.كوم، تبلغ رسوم معاملة بيتكوين المثالية حاليًا ١٤٢٧٢ ساتوشي، أو ما يقرب من ٢,٦٠ دولار.

كما شهدت بلوكتشين إيثريوم (ETH) أيضًا ارتفاعات قياسية مؤخرًا. ذكرت غلاسنود أن صعوبة التعدين للشبكة كانت عند أعلى مستوى لها منذ عامين يوم الجمعة بعد انخفاض سعر التوكن من أكثر من ٦٠٠ دولار في ٢٣ نوفمبر إلى ٥١٣ دولارًا في ثلاثة أيام.

انخفض معدل هاش الشبكة - وهو مؤشر على مقدار قوة الحوسبة المخصصة للتحقق من صحة معاملات بيتكوين - بعد صعوبة القياس والتعدين التي وصلت إلى أعلى مستوى قياسي في أكتوبر. تُظهر البيانات من بلوكتشين.كوم أن المقياس انخفض بأكثر من ٢٧٪ بين ١٧ أكتوبر و٢ نوفمبر، من ١٤٦,٥ إكساهاش في الثانية إلى ١٠٦,٦ إكساهاش في الثانية. ويبلغ معدل هاش بيتكوين حاليًا ١٣٠,١٥ إكساهاش في الثانية، وفقًا لموقع BTC.com.

في وقت كتابة المقالة، ظل سعر بيتكوين أعلى من ١٨٠٠٠ دولار، بعد أن ارتفع بنسبة ١,٩٪ خلال آخر ٢٤ ساعة.