بلوكتشين فلو التابعة لدابر لابز تتخذ خطوة كبيرة نحو إطلاق الشبكة الرئيسية

تام شمس - السبت 28 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - في خطوة قد تشير إلى أن إطلاق الشبكة الرئيسية على وشك الحدوث، أطلقت فلو - وهي شبكة بلوكتشين التابعة لشركة تطوير كريبتوكيتيز وإن بي إيه توب شوت "دابر لابز" - فلو ورت: وهي أداة لأصحاب التوكنات لإدارة الأصول فلو مشفرة الخاصة بهم وتكديسها وتفويضها .

وقد ركز الإعلان بشكل كبير على كيفية قيام المستخدمين بتكديس توكنات فلو الخاصة بهم من خلال مزودي الحفظ مثل كراكن وكوين ليست، بالإضافة إلى تفويض التوكنات لمشغلي العقد الحاليين. وقد يواجه أولئك الذين يرغبون في تشغيل عقدة خاصة بهم عملية مراجعة مطولة، ومع ذلك: يشير الإعلان إلى وجود قائمة انتظار طويلة "ستتم معالجتها على أساس متجدد".

يتضمن الإعلان بشكل خاص دعمًا من شركة ليدجر العملاقة لمحافظ العملات المشفرة، والتي ستسمح لحاملي توكنات فلو بالوصول الأصلي إلى فلو بورت عبر أجهزة محافظهم. كذلك ستقدم شركة المحافظ المبتدئة بلوكتو أيضًا إمكانية الوصول، بالإضافة إلى آلية تحويل العملات المستقرة عبر سلسلة USDT.

وفي تصريح لكوينتيليغراف، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دابر لابز "روهام غاريغوزلو" إلى أن البوابة تفتح مجموعة واسعة من الخيارات لحاملي التوكنات الذين يرغبون في المشاركة في الشبكة.

حيث قال: "تتيح فلو بورت لأي شخص إنشاء وإدارة حسابات فلو بدون حفظ مع أي عدد من مقدمي الخدمات، بدءًا من أجهزة محافظ ليدجر وبرمجيات محافظ بلوكتو". "يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع استخدام بورت لإدارة توكنات فلو الخاصة بهم مباشرةً، وتكديسها لتشغيل العقد أو تفويضها إلى واحدة من ٣٠٠ عقدة موجودة والتي سيتم تشغيلها بحلول الوقت الذي يبدأ فيه التخزين - بما في ذلك العقد التي يديرها شركاء رئيسيون مثل سامسونغ ويوبيسوفت وتي سيستمز."

كان إطلاق سلسلة الطبقة الأولى متوقعًا بشدة من قبل الكثيرين، وكانت دابر تستعد منذ شهور على جبهات متعددة.

وقد تشملت الاستعدادات جمع أموال ضخمة من صناديق التحوط واللاعبين في الدوري الاميركي للمحترفين وتوكن على غرار مزاد هولندي شهد زيادة بمقدار ٤ مرات في السعر من بيع مجتمع فلو، وتكامل مع عملة باينانس المستقرة، BUSD.