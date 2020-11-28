واي إيرن فاينانس تواصل فورة الاستحواذ مع كوفر

تام شمس - السبت 28 نوفمبر 2020 09:55 مساءً - أعلن مؤسس شركة واي إيرن، أندريه كرونجي، هذا الصباح، عن أحدث عمليات الدمج والتعاون لبروتوكول التمويل اللامركزي متعدد الأوجه: ستعمل واي إيرن فاينانس على "توحيد القوى" مع شركة تغطية السوق "كوفر".

ففي إحدى مشاركات المدونة، يشير كرونجي إلى أن الدمج سيكون أمرًا طبيعيًا، حيث يعمل مطورو واي إيرن وكوفر معًا منذ إنشاء كوفر. أدرج كرونجي أيضًا سلسلة من أوجه التآزر الممكنة الواعدة، بما في ذلك المنفعة المحسّنة لتوكن CLAIM الخاص بكوفر، والذي سيكون بمثابة ضمان ويصبح أصلًا قابلًا للاقتراض لواي إيرن، بالإضافة إلى تعزيز الأمان لخزائن واي إيرن عبر تغطية السوق الخاصة بكوفر.

يعتبر اندماج كوفر هو الأحدث في أسبوع حافل بالنسبة لواي إيرن. حيث أعلن واي إيرن عن مشاريع قادمة مع بروتوكول توليد العائد بيكل فاينانس، وتكامل خزينة مع محفظة العملات المشفرة أرجنت، ودمج مع بروتوكول الإقراض كريم فاينانس.

تتميز عمليات الاستحواذ بكيفية تحسينها لكل من الكفاءات الأساسية لواي إيرن مع دفع البروتوكول إلى أسواق جديدة - التوسع الرأسي والأفقي. ستعمل كلٌ من كريم وبيكل على تمكين الكفاءة الفائقة لخزائن واي إيرن، بينما تمنح كوفر البروتوكول خط إنتاج جديد (يصر ممثلو كوفر على أنهم لا يقدمون "تأمينًا" مثل واي إنشور، ولكن بدلًا من ذلك "تغطية").

ومع ذلك، هناك بعض الفروق الدقيقة لكل "اكتساب". وفي حين تصف منشورات مدونة كرونجي العمل مع كوفر وكريم بأنه "عمليات دمج"، أشار كبير المطورين بانتيغ على تويتر أن إعلان بيكل هو "تعاون مطورين"، وقد وصفه حساب واي إيرن الرسمي على تويتر بأنه "علاقة تكافلية."

البروتوكولات أم المطورين

قد يكون أحد الأسباب المحتملة للتوسع السريع هو أن العمل مع البروتوكولات الأخرى لا يمنح واي إيرن كفاءة أكبر في التخزين عبر نظام التمويل اللامركزي البيئي فحسب، بل يسمح أيضًا للبروتوكول بالاستفادة من مورد مهم تم تحديد أولوياته في الأسابيع الأخيرة: المطورين.

قارن أحد المراقبين تحركات المستثمر والمدير التنفيذي التقني الأسطوري كيث رابوا، المشهور بتركيزه على اكتساب المواهب وإدارتها:

كان التحفيز والتدريب وجلب مطورين جدد من أولويات البروتوكول أيضًا. كذلك قام اقتراحان حديثان لتحسين واي إيرن، YIP-٥٢ وYIP-٥٣، بزيادة كمية مكافآت الخزنة المخصصة لمهندسي العقود الأذكياء الذين يطورون استراتيجيات الخزينة وأنشأوا "واي أكاديمي"، وهو برنامج تدريبي للتدقيق، على التوالي.

تشير أحدث التحركات إلى أن واي إيرن تعمل خارج نظامها البيئي لتوظيف المواهب بينما تقوم في الوقت نفسه ببناء خطوط الإمداد الداخلية.

التفاعل الاجتماعي

أشار بعض النقاد إلى أن عمليات الاستحواذ على البروتوكول هذه لم تتم الموافقة عليها من خلال تصويت المجتمع عبر مقترح تحسين واي إيرن:

ومع ذلك، في إحدى سلاسل تويتر، لاحظ أحد أعضاء فريق عمليات واي إيرن أن "هناك اختلافات وتدرجات" للحوكمة اللامركزية، وأنه إذا أراد أعضاء المجتمع تنظيم عملية دمج، فسيكون لديهم القدرة على القيام بذلك وسيتم دعمهم إذا كان الاقتراح "يبدو رائعًا".

وتابع عضو الفريق في الشرح أن واي إيرن مليئة "بالبناة والمبدعين والفاعلين"، وأن هيكل واي إيرن غير القائم لى الأذونات يعني أن هناك عددًا قليلًا من البوابات في طريق أعضاء المجتمع الذين يرغبون في اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين بروتوكول.

واختتم عضو الفريق بقوله "هذه هي الطريقة التي تتم بها الأمور هنا". "من يتخذ القرارات في واي إيرن: أنتم تفعلون."

نظرًا لأن هذا أصبح عادة بالنسبة للبروتوكول سريع التوسع، فقد رفض الفريق التعليق على هذه المقالة.