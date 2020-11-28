مجموعات حيتان بيتكوين تُظهر أن هذه هي مستويات الدعم القوية

تام شمس - السبت 28 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - منذ أن وصل سعر بيتكوين إلى ١٩٤٨٤ دولارًا، كافح لاستعادة المستوى ١٧٠٠٠ - ١٨٠٠٠ دولار. ومع استمرار السعر في الانخفاض، يستهدف المتداولون مستويات الدعم الأساسية لتحديد المكان الذي سيشتري عنده المتداولون إذا استمر سعر بيتكوين (BTC) في الانخفاض.

وتوجد مستويات الدعم الفوري القائمة على مجموعات الحيتان عند ١٦٦٩٤ دولارًا و١٦٤١١ دولارًا و١٦٠٦٤ دولارًا. وعند الانخفاض أقل من الدعم البالغ ١٦٠٠٠ دولار، يمكن استخدام ١٥٣٥٥ دولارًا و١٤٩١٤ دولارًا و١٣٧٤٠ دولارًا كمناطق دعم كلية.

تتشكل مجموعات الحيتان عندما تقوم الحيتان بتجميع بيتكوين وعدم نقل الأموال المكتسبة مؤخرًا. تشير المجموعات أيضًا إلى مكان شراء الحيتان آخر مرة، مما يدل على مناطق الدعم المحتملة.

مجموعات حيتان بيتكوين. المصدر: ويل ماب

١٦٤١١ دولارًا هو المستوى قصير المدى الذي يجب مراقبته من بيتكوين

أظهر سعر بيتكوين زخمًا ضعيفًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وبعد هذا التصحيح الكبير، من المتوقع حدوث بعض التوحيد حيث يبحث السعر عن الاستقرار.

وأحد الاتجاهات الإيجابية هو أن المشترين كانوا يدافعون بقوة عن منطقة الدعم البالغة ١٦٤١١ دولارًا، والتي تتميز بمجموعات الحيتان. وهذا يدل على أن هناك طلبًا كافيًا من المشترين في السوق لمنع تراجع أوسع، على الأقل في المدى القصير.

في ٢٧ نوفمبر، اختبرت بيتكوين نطاق الدعم بين ١٦٢٠٠ دولار و١٦٤٠٠ دولار مرتين في غضون ٢٢ ساعة. وقد قوبل كلاهما باستجابة جيدة من المشترين، حيث ارتفعت بيتكوين فوق ١٦٨٠٠ دولار في كلتا الحالتين.

خلال معظم اليوم، ظلت عملة بيتكوين فوق ١٧٠٠٠ دولار وبلغت ذروتها عند ١٧٤٠٠ دولار، مما يدل على أن بيتكوين تستعيد الزخم.

ومع ذلك، لا يستبعد بعض المتداولين إمكانية انخفاض بيتكوين إلى مناطق الدعم الكلي الأدنى. حيث قال متداول باسم مستعار يعرف باسم "Wolf" إن المخطط الأسبوعي يظهر علامات على التمديد المفرط. وعلى هذا النحو، قال إن منطقة ١٣٠٠٠ دولار يمكن اختبارها. حيث أوضح المتداول قائلًا:

"بشكل مختلف عن زوج إيثريوم مقابل الدولار، يبدو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار ممتدًا كثيرًا عن المتوسط ​​المتحرك الأسي الأسبوعي على مدى ٢١ يومًا، ولا يزال بعيدًا عن أي مستوى دعم مثير للاهتمام. سيكون دخولي المثالي هو الدعم الرئيسي المحدد عند ١٣ ألف دولار. وفي الوقت الحالي قد نحافظ على ستوى الدعم الأسبوعي عند ١٦٢١٣ دولارًا، ثم نتجه هبوطيًا لتصحيح ABC".

كذلك اقترح متداول آخر مستعار معروف باسم "Crypto Capo" اتجاهًا مشابهًا. حيث قال إنه يرى سيناريو يحدث حيث ترتفع بيتكوين إلى ١٨٠٠٠ دولار ثم تنخفض ​​إلى منطقة ١٣٠٠٠ دولار.

المتداولون يتوقعون أن يستمر توحيد بيتكوين لأسابيع

على الرغم من وجود تنبؤات هبوطية قصيرة المدى من مستثمري بيتكوين منذ فترة طويلة، إلا أن بعض المحللين الفنيين يقولون إن الدمج قد يستمر لفترة.

حييث قال مايكل فان دي بوب، المتداول المتفرغ في بورصة أمستردام للأوراق المالية، إن السوق واجهت تراجعًا صحيًا. وبعد التصحيح، قال بوب إن التثبيت قد يستمر لعدة أسابيع. وأوضح قائلًا:

"استرخوا وابتعدوا، فالسوق يقوم بتصحيح صحي ويمنح الجميع فرصة عظيمة للاستثمار. تحلوا بالصبر، فسيقوم السوق بعمل قاع طبيعي لتأكيد الدخول، الأمر سيستغرق أسابيع فقط".

على المدى القصير، يظل مجال الاهتمام المباشر للمشترين هو مستويات مجموعات الحيتان الثلاثة عند ١٦٦٩٤ دولارًا و١٦٤١١ دولارًا و١٦٠٦٤ دولارًا. وإذا انخفض بيتكوين إلى ما دون هذه المستويات بشكل مقنع، فقد يرتفع احتمال حدوث تصحيح أعمق بشكل كبير.

بعد الانخفاض الحاد في سعر بيتكوين، تظهر مجموعات الحيتان عدة مناطق كمستويات دعم رئيسية. وقد تسمح هذه المستويات لبيتكوين بالاستقرار واستعادة زخمها على المدى القصير.