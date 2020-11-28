الحكومة الأوكرانية ترعى عرضًا تعليميًا على الويب حول العملات المشفرة

تام شمس - السبت 28 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - أصدرت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية سلسلة على الويب لتثقيف المواطنين حول العملات المشفرة وبلوكتشين وبيتكوين (BTC).

وقد تم إطلاق العرض لأول مرة يوم الأربعاء وتم تطويره بالتعاون مع باينانس وهاكن وكريستال بلوكتشين كجزء من برنامج "Diia.Digital Education" للحكومة الأوكرانية.

يتكون العرض من ثماني حلقات مدة كل منها من ٦ إلى ١٢ دقيقة تشرح المفاهيم الأساسية للعملات المشفرة وبلوكتشين. يستضيف العرض أندري أونيسترات، وهو رجل أعمال ومصرفي سابق، يقوم بإجراء مقابلات مع ضيوف يعملون في صناعة بلوكتشين.

وتقدم الحلقة الأولى، المتوفرة على يوتيوب، مفهوم العملات المشفرة كدفتر حسابات معاملات بدون إذن ولا يمكن إيقافه. كما يتم إيلاء اعتبار خاص لمفهوم تدقيق التوريد، حيث أشار أونيسترات إلى أن البنك الوطني الأوكراني يمكنه دائمًا أن يقرر زيادة المعروض من الهريفنيا، وهي العملة الوطنية الأوكرانية. كذلك يشرح إيفان باسكار، مدير التسويق في باينانس في أوكرانيا، كيف تحافظ بيتكوين على مورد غير قابل للتغيير وقابل للتدقيق.

وتحدث الثنائي أيضًا عن أفكار أكثر تعقيدًا، مع الإشارة إلى إيثريوم والعقود الذكية والبورصات اللامركزية. وعلى الرغم من تنسيق العرض الذي يناسب المبتدئين، إلا أن أونيسترات لا يزال يطرح على باسكار بعض الأسئلة الأكثر صرامة - على سبيل المثال، كيف يمكن التوفيق بين مُثُل اللامركزية والحرية مع متطلبات تحديد الهوية في العديد من البورصات المركزية.

وسيحصل المشاهدون على شهادة إتمام عند اجتياز جميع الحلقات. تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة الأوكرانية لتحقيق محو الأمية الرقمية في البلاد. ومن ضمن البرامج الأخرى التي تقدمها الوزارة تأتي "دروس رقمية للمعلمين" و "كيف تصبح مدونًا على يوتيوب".

دفعت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا سابقًا إلى لوائح أكثر وضوحًا لشركات العملات المشفرة في البلاد، مما دفع البعض إلى استنتاج أن البلاد في وضع جيد لجذب نظام بيئي مزدهر للعملات المشفرة. كما تتعاون باينانس مع الوزارة منذ العام الماضي عندما وقعت مذكرة تفاهم للمساعدة في تصميم لائحة العملات المشفرة في البلاد.