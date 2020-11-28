المؤسس المشارك لديكريد يشرح الأساس المنطقي وراء دورات ارتفاع وانخفاض بيتكوين

تام شمس - السبت 28 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - منذ إطلاقها منذ ما يقرب من ١٢ عامًا، شهدت بيتكوين (BTC) عددًا من دورات الارتفاع والانخفاض، كلٌ منها أكبر من سابقتها. ولكن ما الذي يدفع هذه الدورات؟ زعم المؤسس المشارك المرموق جيك يوكوم بيات أن الإجابة تكمن في الدماغ البشري.

حيث قال يوكوم بيات لكوينتيليغراف إن "دورات الارتفاع والانخفاض في بيتكوين هي وظائف لعلم النفس البشري العام، ومدى الانتباه، وإصداره الحتمي والمتناقص".

فعلى مر السنين، جادلت أطراف مختلفة في حالات مختلفة لدورات بيتكوين، بما في ذلك نموذج المخزون للتدفق من بلان بي، والذي يعرض أسعار بيتكوين المستقبلية بناءً على أحداث التنصيف المبرمجة كل أربع سنوات.

فبيتكوين لا تشبه أي أصل قبلها. كما يسمح العرض المحدود المبرمج وسهولة الحركة بتخزين قيمة بلا حدود.

ولكن قد يتساءل المرء إذا ما كانت طبيعة بيتكوين كأصل مبرمج تملي دورات أسعارها على مستوى ما، خاصة وأن مكافأتها في التعدين تنخفض إلى النصف كل أربع سنوات، مما يؤدي بشكل أساسي إلى وضع عدد أقل من بيتكوين في السوق في كل مرة يتم فيها تعدين كتلة. قد يكون سقف العرض النهائي البالغ ٢١ مليون عاملًا أيضًا في المعادلة.

حيث أوضح يوكوم بيات أن "معدل عرض بيتكوين يتقلص باستمرار كنسبة مئوية من إجمالي التداول، مع إضافة صدمة إمداد كبيرة كل تنصيف".

"تحدث عمليات الارتفاع عندما يبدأ الطلب في تجاوز العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر، الأمر الذي يجذب انتباه المستثمرين قصار النظر. بعد فترة زمنية معينة، يتلاشى مدى انتباه هؤلاء المستثمرين قصر النظر للسوق الصاعد، ونعود إلى السوق الهابطة. ومع كل سوق صاعدة، ينمو الوعي العام بعملة بيتكوين، ويزرع بذور الارتفاع الصاعد التالي".

اقتربت بيتكوين مؤخرًا من أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام ٢٠١٧ بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار، وحصلت على حصتها العادلة من التغطية الإعلامية السائدة في هذه الأثناء.