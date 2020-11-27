أيوتا تتعاون مع جامعة نمساوية لإنشاء مختبر أبحاث لإنترنت الأشياء وبلوكتشين

تام شمس - الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:48 صباحاً - أعلنت مؤسسة أيوتا، وهي منظمة غير ربحية وراء أيوتا وأيوتا تانغل وميوتا، أنها ستنضم إلى أحدث مختبر كريستيان دوبلر في النمسا، كشريك صناعي.

يقع المختبر الأول من نوعه في جامعة فيينا للتكنولوجيا ويسمى مختبر كريستيان دوبلر لتقنيات بلوكتشين وإنترنت الأشياء، أو CDL-BOT.

تم افتتاح المختبر رسميًا في حفل رقمي يوم ٢٦ نوفمبر من قبل الوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الرقمية والاقتصادية "مارغريت شرامبوك". وسيركز على البحث والتطوير في شراكات عامة/خاصة بين المؤسسات والشركات التي تسعى إلى توسيع تطبيق تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، في سيناريوهات الاستخدام اليومي.

تنضم أيوتا إلى CDL-BOT جنبًا إلى جنب مع شريكتها البحثية الجديدة، بانتوس، التي تعتبر نفسها "أول نظام توكنات متعدد شبكات بلوكتشين." بانتوس هي فرع من بيتباندا، وهي منصة تداول مقرها فيينا للعملات المشفرة والأصول الأخرى، مثل الذهب.

وقد أشار البروفيسور "ستيفان شولت"، الذي يقود المختبر الجديد أنه:

"مع تزايد عدد مجالات التطبيق المحتملة للمدفوعات المستندة إلى تقنية السجلات الموزعة وتبادل البيانات في إنترنت الأشياء، يجب دمج تقنيات السجلات الموزعة الجديدة، وتصبح إمكانية التشغيل البيني بين مختلف التقنيات ضرورية. وأنا أتطلع إلى إجراء بحث مشترك مع مؤسسة أيوتا و بانتوس من أجل إيجاد حلول جديدة لهذا الموضوع المحوري للغاية".

تم إطلاق أيوتا تحت اسم جين في عام ٢٠١٤، وهي تهدف إلى تنفيذ منصتها كمعيار فعلي لتقنية السجلات الموزعة وإنترنت الأشياء - والتي تشهد حاليًا نموًا اقتصاديًا غير مسبوق. باستخدام أيوتا كمعيار تشغيلي، سيكون كل جهاز لإنترنت الأشياء قادرًا على نقل البيانات ومعلومات الدفع إلى الأجهزة الأخرى المتصلة بشبكة أيوتا الرئيسية.