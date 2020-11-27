مدير الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقول إن المعايير الضريبية الدولية للعملات المشفرة قادمة في عام ٢٠٢١

تام شمس - الجمعة 27 نوفمبر 2020 06:49 صباحاً - أكد باسكال سانت أمانز، مدير مركز سياسة وإدارة الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المنظمة التي تضم ٣٧ دولة ستقدم معيارًا مشتركًا للإبلاغ (CRS)، لأصول العملات المشفرة في عام ٢٠٢١.

وفقًا للو ٣٦٠، صرح أمانز أن معيار ضريبة العملات المشفرة "سيكون معادلًا تقريبًا للمعيار المشترك للإبلاغ" الذي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة التهرب الضريبي.

أرجع المدير التطور المحتمل للمعيار المشترك للإبلاغ لضريبة العملات المشفرة إلى الرغبة في تقديم معايير أقوى تحيط بلوائح العملات المشفرة بين الدول الأعضاء:

"من المحتمل أن يكون الجدول الزمني للتسليم هو عام ٢٠٢١، في وقتٍ ما في عام ٢٠٢١، لأن هناك إقبالًا لدى جميع البلدان الآن."

تأتي تعليقات أمانز بعد أيام من إطلاق المفوضية الأوروبية عملية لتعديل وتوسيع قوانين التهرب الضريبي ذات الصلة بأصول العملات المشفرة. تم نشر الاقتراح يوم ٢٣ نوفمبر، حيث من المقرر أن تتلقى المفوضية الأوروبية ردود فعل الجمهور على المبادرة حتى ديسمبر ٢٠٢١. ومن المتوقع أن يتم تقديم القوانين الجديدة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية، يتوقع أمانز أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ستضع معايير ضريبية للعملات المشفرة قبل أوروبا، واصفة مجال السياسة على أنها "فرصة للاتحاد الأوروبي للتوافق مع معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التطور المتزامن غير المنسق إلى قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأوروبا بإنشاء مواقف سياسية معينة تتعارض مع بعضها البعض - مما يهدد بخلق تحديات تنظيمية للأعضاء الأوروبيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما لوحظ مؤخرًا فيما يتعلق بفرض الضرائب على الخدمات الرقمية.

لكن أمانز رفض هذه المخاوف، مؤكدًا أن أي اقتراح من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيكون "مكملًا" للوائح الاتحاد الأوروبي. ففي حديثه إلى لُو ٣٦٠، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن المنظمة تعمل "بالتوازي" مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "لتجنب التداخلات أو التناقضات إلى أقصى حد ممكن".

وأضاف أنه "في نفس الوقت يجب أن يؤخذ الوضع المحدد للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في الاعتبار".