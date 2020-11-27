غارلينغهاوس: ستستمر ريبل في الازدهار حتى لو تم إعلان توكن XRP كأوراق مالية

تام شمس - الجمعة 27 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - يعتقد براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، أن شركته لا تزال قادرة على الازدهار في ظل سيناريو افتراضي حيث يتم إعلان XRP كأوراق مالية من قبل المشرعين الأمريكيين.

في الحلقة ٤٣٩ من بومب بودكاست، تحدث غارلينغهاوس عن الآثار المترتبة على إعلان XRP كأوراق مالية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). حيث قال إن مثل هذا الموقف من شأنه أن يتعارض مع الرأي السائد بين أسواق مجموعة العشرين.

وفي حين أقر أنه "من الصعب جدًا النظر إلى XRP على أنه أوراق مالية"، قال غارلينغهاوس:

"أنتم تعرفون أنه إذا ما تم اعتبار XRP أوراقًا مالية هنا في الولايات المتحدة، فإن لدينا أسواق أخرى لمجموعة العشرين تتخذ وجهة نظر مختلفة. وأنا لست على علم بأي سوق على مستوى العالم يعتقد أن XRP تمثل أوراقًا مالية".

وأضاف غارلينغهاوس أن "أكثر من ٩٠٪ من عملاء ريبل نت خارج الولايات المتحدة"، مما يشير إلى أن تعيين الأوراق المالية لن يعيق بالضرورة الأعمال الأساسية للشركة.

إذا تم الإعلان عن XRP كأوراق مالية في الولايات المتحدة، فسيحتاج المستثمرون (بما في ذلك ريبل) إلى إكمال تسجيل الوسيط والتاجر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كان الوضع التنظيمي لتوكن XRP موضع تدقيق مكثف على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث كان المتداول المخضرم بيتر براندت آخر شخصية عامة تعلن عنه كأوراق مالية.

وعلى الجانب الآخر من الطيف، جادل عضو الكونغرس توم إمر، وهو جمهوري من ولاية مينيسوتا، في أغسطس بأن XRP ليست أوراقًا مالية.