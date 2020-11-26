الرئيس التنفيذي لهوريزن يقول إن عملة بيتكوين مؤثرة، مما يجعل دورات السوق غير منتظمة

تام شمس - الخميس 26 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - تم إطلاق بيتكوين (BTC) منذ ما يقرب من ١٢ عامًا، وهي تشتهر بدوراتها السوقية المتقلبة غالبًا. وعلى الرغم من أن البعض يشعر أن وضع بيتكوين كمخزن للقيمة يحافظ على هذه الدورات متسقة إلى حدٍ ما، إلا أن روب فيغليوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هوريزن، لا يتفق معه.

حيث قال فيغليوني لكوينتيليغراف إن "الشيء الوحيد المتسق في أسواق بيتكوين والعملات المشفرة هو درجة كبيرة من عدم اليقين". "إننا نشهد، في الوقت الفعلي، ولادة صناعة، وولادة نظام نقدي جديد، وولادة اقتصاد جديد من نظير إلى نظير؛ وعادةً ما يكون إنشاء عالم جديد عملًا فوضويًا".

عملة بيتكوين غير مركزية، بلا حدود، وغير مرتبطة بأي حكومة. ويمكن لمالكيها إرسالها واستلامها بسرعة، وكذلك باسم مستعار. كما أنها تعلن عن حد أقصى للإمداد، مدرج علنًا. واستنادًا إلى التعليمات البرمجية الخاصة بها، تعمل العملة تلقائيًا على تقليل كمية بيتكوين الجديدة التي تدخل النظام البيئي كل أربع سنوات حتى يصل العرض الكامل للتداول.

وقد قام المحلل "بلان بي" ببناء نموذج من المخزون إلى التدفق يتوقع الأسعار المستقبلية لعملة بيتكوين بناءً على أحداث التنصيف هذه. مثل هذه المدرسة الفكرية تترك مجالًا لمستوى محتمل من الاتساق لدورات سوق بيتكوين، على الأقل منطقيًا. ومع ذلك، فإن المكون البشري في المعادلة يحرك القدر، مما يخلق حالة من عدم اليقين، وفقًا لفيغليوني.

وقد افترض قائلًا: "بالتأكيد، تم تحديد مسار عرض النقود من بيتكوين تمامًا منذ نشأتها - يعلم الجميع بدرجة عالية من اليقين بالضبط مقدار بيتكوين الموجود اليوم وكم سيكون موجودًا غدًا، لكن جانب الطلب غير مؤكد تمامًا ويتأرجح بشكل كبير". "سينخفض ​​عدم اليقين بشكل طبيعي مع التبني الشامل والمنفعة الواقعية، ولكن من المؤكد أنه من المثير أن تكون جزءًا من هذه الصناعة في مهدها."

لا يرى رئيس ومؤسس ماي إيثر واليت، كوسالا هيماشاندرا، اتساقًا في دورات سوق بيتكوين أيضًا. حيث قال: "نحن البشر نميل إلى رؤية أنماط خاصة في عالم التجارة، مع وصف نزعة النقص في النفوس.

"ومع ذلك، فمن المعقول دائمًا افتراض أنه سيكون هناك ارتفاع في السعر خاصة إذا انخفض سعر العرض. وهذا يرجع ببساطة إلى بقاء الطلب على هذا الأصل كما هو بينما ينخفض ​​عرض الأصول إلى النصف".

أوضح هيماشاندرا أن دورات الارتفاع، بالنسبة إلى بيتكوين بالإضافة إلى الأصول الأخرى، يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة للمحفزات الأخرى، مثل التطورات التكنولوجية أو الشعبية.

وبالحديث عن الشعبية، تصدرت بيتكوين العديد من العناوين الرئيسية في الأيام الأخيرة حيث تم تداولها مؤخرًا على مسافة قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق.