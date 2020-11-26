بايدن يفكر في تعيين غاري غينسلر لمنصب نائب وزير الخزانة

تام شمس - الخميس 26 نوفمبر 2020 08:49 صباحاً - مع مرور ٥٥ يومًا على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، يقال إن جو بايدن يفكر في تعيين الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة في منصب دائم في إدارته.

ووفقًا لتقرير بتاريخ ٢٥ نوفمبر من سي إن بي سي، يقوم الرئيس المنتخب بتعيين غاري غينسلر لمنصب نائب وزير الخزانة اعتبارًا من عام ٢٠٢١. ويذكر التقرير أن "الأشخاص المطلعين على الأمر" ذكروا غينسلر كمرشح محتمل لهذا المنصب. وسيعمل تحت رئاسة جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، التي يقال إن بايدن يخطط لترشيحها لمنصب وزير الخزانة.

عبر كل من يلين وغينسلر عن وجهات نظر مختلفة بشكل كبير حول الأصول الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين خلال حياتهم المهنية. حيث يعمل غينسلر حاليًا كمستشار أول في مبادرة العملات الرقمية ممن ميديا لاب التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي تجري أبحاثًا حول بلوكتشين والعملة الرقمية بهدف تسهيل تطوير واعتماد التكنولوجيا. ومع ذلك، انتقدت يلين العملات المشفرة في الماضي، ووصفت بيتكوين بأنها "ليست مفيدة" في الأشهر التي أعقبت موجة الصعود لعام ٢٠١٧.

شغل غينسلر منصب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، في عهد الرئيس باراك أوباما من عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٤، ويعمل حاليًا كمستشار مالي في فريق بايدن-هاريس الانتقالي. وقد كان معروفًا بأنه منظم صارم خلال فترة عمله كرئيس لجنة تداول السلع الآجلة، حيث أشرف على إصلاحات سوق المشتقات المالية البالغة ٤٠٠ تريليون دولار.

وبحسب ما ورد قال مستشارو الرئيس المنتخب إنهم سيعلنون عن مرشحين لشغل مناصب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل.