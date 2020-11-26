ديلويت: المؤسسات المالية تخطط لتعزيز الإنفاق المستقبلي على بلوكتشين

تام شمس - الخميس 26 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - تستعد العديد من المؤسسات المالية لزيادة إنفاقها على بلوكتشين في عام ٢٠٢١، وفقًا لمسح قادم من ديلويت بعنوان "آفاق صناعة الخدمات المالية ٢٠٢٠."

تشير النتائج الأولية التي تمت مشاركتها مع كوينتيليغراف إلى أن ٢٧٪ من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تتوقع "زيادة طفيفة في الإنفاق" على تقنية بلوكتشين والسجلات الموزعة، بينما يتوقع ١٤٪ زيادة كبيرة. كان ٣٣٪ لا يتوقعون أي تغيير، بينما يتطلع ٢٧٪ الباقيون إلى خفض نفقاتهم بشكل طفيف.

تم إجراء الاستطلاع بين شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠. وقد تضمن المستطلعون ٨٠٠ من كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية - البنوك وشركات المدفوعات وشركات التأمين وصناديق التحوط وشركات الاستثمار الأخرى. حيث كان مطلوبًا من الشركات أن تسجل ما لا يقل عن مليار دولار في الإيرادات في عام ٢٠١٩ ليتم تضمينها في الاستطلاع.

جمع الاستطلاع بلوكتشين مع مجموعة متنوعة من التقنيات الناشئة الأخرى. وعلى الرغم من أنها لم تكن الأكثر شيوعًا بشكل عام، إلا أن التكنولوجيا تبدو مستقطبة تمامًا: النسبة المئوية للمؤسسات التي تتوقع زيادة كبيرة في الإنفاق هي ثاني أعلى نسبة في العينة، مع تقدم الحوسبة السحابية قليلًا بنسبة ١٥٪.

وعلى العكس من ذلك، فإن أتمتة العمليات الآلية فقط هي التي تركت المزيد من المؤسسات غير متأثرة، حيث يتوقع ٣٥٪ منهم خفض نفقاتهم. يأتي الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثالثة، حيث توقع ٢٦٪ من المستطلعين تقليل الاستثمار.

قد تتطلع المؤسسات المالية أيضًا إلى تعزيز الاستثمار في خصوصية البيانات والأمن السيبراني - وهي المجالات التي يمكن أن تستخدم عددًا من الحلول المستندة إلى بلوكتشين.

وتعليقًا على التقرير، قال ريتشارد ووكر، رئيس فريق بلوكتشين للخدمات المالية في ديلويت، إن عام ٢٠٢١ سيكون "عامًا متميزًا لتقنيات بلوكتشين والسجلات الموزعة".

وأضاف أنه "بعد سنوات من الوعود والتوقعات، سوف يفاجأ الناس بالسرعة والتأثير الملحوظين في هذا المجال العام المقبل".

يتبع التقرير استطلاعًا إيجابيًا مماثلًا أجرته شركة ديلويت في فبراير، والذي أشار إلى أن ٣٩٪ من الشركات في جميع أنحاء العالم لديها بالفعل تقنية بلوكتشين مدمجة في الإنتاج.