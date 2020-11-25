البورصة الكولومبية للأسهم بلوكتشين تستخدم لتداول المشتقات بشكل مباشر

تام شمس - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 09:56 مساءً - أعلنت البورصة الكولومبية عن انضمامها إلى كونسوركيو كوليبري، وهي مبادرة خاصة تعزز اعتماد تقنية بلوكتشين في صناعة التمويل.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف بالإسباني يوم ١٨ نوفمبر، تم تشكيل كونسورتيو من قبل المؤسسات المالية الكبرى مثل بنكولومبيا وبي بي في إيه وسانتاندير كاسيس كولومبيا وديسيفال وكونرتو ماركو وبورفينير وسكانديا، من بين آخرين.

من خلال شراكة مع كونتراتو ماركو، ستستخدم بورصة الأسهم الكولومبية تقنية بلوكتشين لمنصة كوليبري لتحسين الكفاءة التشغيلية في سوق المشتقات المباشر، والتي تستغرق حاليًا وقتًا طويلًا ومكلفة ويصعب التوفيق بينها وبين الإجراءات اليدوية المعمول بها، وفقًا إلى بورصة الأسهم الكولومبية.

حيث قال رئيس بورصة الأسهم الكولومبية خوان بابلو كوردوبا إن بلوكتشين سوف تبسط المقاصة وتسوية الضمانات التشغيلية.

ووفقًا للا ريبابليكا، تتضمن الاتفاقية استراتيجية لتنفيذ مبادرات من برنامج فينتك كونكشن التابع لـ بورصة الأسهم الكولومبية وسوفوس سولوشنز لتسريع التحول الرقمي في مجالات الأعمال المختلفة.

حيث قال خوان مانويل لوبيز، المدير التنفيذي لشركة كونتراتو ماركو: "ستتيح لنا الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع بورصة الأسهم الكولومبية أن نظهر للسوق أن مستقبل البنى التحتية المالية يكمن في تقنية بلوكتشين".

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية الكولومبية في أكتوبر ٢٠١٩ أنها أكملت تجربة ناجحة، والتي استخدمت تقنية السجلات الموزعة لتقليل المخاطر التشغيلية بين المشاركين في سوق المشتقات.