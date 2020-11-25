الذكاء الاصطناعي ومشاركة البيانات على رأس سلاسل الكتل

البلوكشين أو سلاسل الكتل و الذكاء الاصطناعي يأخدان العالم الى مستوى جديد يعتمد على الألة و التكنولوجيا بشكل كبير، البلوكشين تكنولوجيا تأمين المعلومات عبر نظام موزع لامركزي، و الذكاء الاصطناعي مجال يعمل على حل المشاكل و خلق حلول تقنية تساعد البشر على اتخاد قرارات من خلال ما توصل اليه العقل الالي، لا و بل اكثر فالدكاء الاصطناعي قد بأخد قرارات عوض البشر احيانا.

ستعمل حلول الذكاء الاصطناعي قريبًا على رأس سلاسل الكتل ، مما يزيد من قدرة التعلم الآلي وحتى إنشاء منتجات مالية جديدة.

تقارب Blockchain-AI أمر لا مفر منه لأن كلاهما يتعامل مع البيانات والقيمة. تتيح تقنية Blockchain التخزين الآمن ومشاركة البيانات أو أي شيء ذي قيمة. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل وإنشاء رؤى من البيانات لتوليد القيمة.

برمجيات الذكاء الاصطناعي صنعت على يد بشر، في محاولة خلق حلول تساعد في تسريع وثيرة النمو الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي و التكنولوجي، من اجل راحة البشرية ككل.

لكن قد يستغل ذلك الذكاء في أعمال الشر لهذا وجب دمجه مع نظام أمن مستقل لا مركزي مثل البلوكشين، من أجل حماية و الحفاظ على ما خلق اليه الذكاء الاصطناعي لمساعدة الحكومات، الأفراد، المنظمات، المؤسسات والشركات.

الجمع بين البلوكشين blockchain و الذكاء الاصطناعي AI امر مهم سيحسن جودة المتجات الرقمية الحساسة جدا. أيضا ستساهم في تحسين نماذج التعلم الآلي بشكل تعاوني على blockchains. و سنرى هذا في المستقبل القريب لأن Microsoft تعمل بالفعل على هذا.

سلاسل الكتل وأساسيات الذكاء الاصطناعي

البلوكشين Blockchain عبارة عن دفتر أستاذ رقمي يمكنه تسجيل ليس فقط المعاملات الاقتصادية ولكن تقريبًا أي شيء ذي قيمة كيف ما كان نوعه.

سلاسل الكتل العامة مثل Ethereum مفتوحة للجمهور عبر الأنترنت. سلاسل البلوكشين الخاصة تستخدم في بيئات الشركات و تعتمد على الخصوصية التامية بين المؤسسات و الشركات المعنية. تعتبر سلاسل الكتل الخاصة أسرع من سلاسل الكتل العامة لأن المشاركين معروفون وموثوقون ويمكن التحقق من المعاملات بشكل أسرع.

الميزة الرئيسية لـ blockchain هي أنها تمكن الأطراف غير المرتبطة من التعامل ومشاركة البيانات مع بعضها البعض في دفتر الأستاذ المشترك. يتم التحقق من المعاملات باستخدام آليات التشفير والتوافق مثل إثبات العمل . هذا مهم لأن المشاركين ليسوا مضطرين إلى الوثوق ببعضهم البعض أو الاعتماد على جهات التحقق من الجهات الخارجية للتعامل مع بعضهم البعض.

سلسلة الكتل blockchain لها آثار قوية على المعاملات المالية مثل Bitcoin و العملات المشفرة و الرموز المميزة وحتى مشاركة البيانات الحساسة عبر المؤسسات. يمكن للأشخاص أن يكونوا على ثقة من أن البيانات الموجودة على blockchain جديرة بالثقة حتى لو لم يتمكنوا من رؤية البيانات الأساسية، لأن لمجرد كونها في شبكة البلوكشين فهي أمنة و لا يمكن تزويرها ما لم توافق الأفراد المشاركة في اللوكشين.

تستخدم تقنية البلوكشين Blockchain نظام التشفير المعقد بالرياضيات الحاسوبية والموزعة عبر العديد من الحواسيب للتأكد من أن البيانات والمعاملات والهويات صحيحة و دقيقية و لا تزوير فيها، البلوكتشبن تعتمد على فلسفة :

تسجيل البيانات و المعاملات بشكل غير فاسد وآمن ولا رجوع فيها عبر نظام العقد الذكي الذي تم الاتفاق عليه بين المشاركين و الذي يتم اطلاقع في البلوكشين التي تتطلب موافقة كل الأفراد لتغير شروط العقد الذكي.

يم التحقق من أن المعلومات و المعاملات جديرة بالثقة مع الحفاظ على الخصوصية

يمكن للمشاركين التحقق من صحة البيانات دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على البيانات ، ورؤية ما هو مصرح لهم برؤيته فقط

يمكن مشاركتها بسهولة بحيث يكون لدى كل شخص في شبكة blockchain نسخة متطابقة من دفتر الأستاذ بالكامل ، بما في ذلك التحديثات فور حدوثها

تكنولوجيا المستقبل تكمن في سلاسل الكتل و الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو ذكاء برمجي من خلاله الالة و الأجهزة تتعلم و تحدث ردة فعل على أساس ما تعلمته عبر الأدوات المصصمة لذلك. إنه أيضًا علم وهندسة برامج الكمبيوتر الذكية. يمكن لهذه الخوارزميات فهم الأنماط وحل المشكلات باستخدام مجموعات كبيرة من البيانات وبدون أوامر بشرية. فهم يقومون بتحليل البيانات المالية السياسية، الإجتماعية أو كيف ما كان نوعها الموجدة و المحيطة بنا و ما سمح لها بالوصول اليها، والتعلم منها واستخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف محددة من خلال أداء المهام الصعبة التي سصعب على البشر القبام بها بشكل سريع.

على المستوى الأساسي ، هناك نوعان رئيسيان من الذكاء الاصطناعي ( الذكاء الاصطناعي الضيق Narrow Artificial Intelligence) و(الذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence) .

الذكاء الاصطناعي الضيق Narrow Artificial Inteligence يستهدف مهام محددة أو محدودة مثل التعرف على الوجه أو عزل البريد العشوائي أو لعب الشطرنج.

الذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence يكون قادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام بدلاً من مهمة واحدة معينة. يمكن أن يكون لديه إدراك على مستوى الإنسان وسيكون قادرًا على إكمال أي مهمة فكرية يمكن لأي شخص القيام بها.

يوجد اليوم الذكاء الاصطناعي الضيق و هو ما يساعدنا في حل مشكلات بسيطة، في حين لم يظهر بقوة الذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence، فالخبراء يتساءلون عما إذا كان ذلك ممكنًا في الوقت القريب،ولكن حتى الان كل ما نشاهده من ذكاء الآلة ما هو الى مستوى متواضع من الذكاء الاطناعي.

من المستحيل التنبؤ بالآثار المحتملة للذكاء الاصطناعى القوي Strong Artificial Intelligence ، لكن يعتقد الكثيرون أن ذلك قد يصبح ممكنا مع دمج البلوكشين بالذكاء الاصطناعي، و التي ستكون من بين أهم التقنيات في العقود المقبلة، لهذا السبب ، من المهم إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تفاعلهما في المستقبل.

دمج البلوكشين والذكاء الاصطناعي

التعدين او التحقق من المعاملات يتطلب الكثير من الطاقة الحسابية والطاقة الكهربائية لحقيق الامان المناسب ل الشبكات من أجل تأمين شبكة البلوكشين التي ستكون معززة بالذكاء الاصطناعي.

دفاترالأستاذ الموزعة تعمل بكفاءة في خصائص مثل الثبات ومقاومة الرقابة والاختراق و كل شيئ تعاني منه المركزية.الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون فعالًا للغاية في تحسين و تعزيز استهلاك الطاقة ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا لتحسين خوارزميات التعدين و إدارة الموارد و خلق التحليلات المناسبة للعمل عليها في الأعمال التجارية القطاع المالي قطاعات الطاقة، تطوير البرمجيات القوية خلق إنترنت معزز فوي و أمن و تحسينه في المستقبل.

أحد المتطلبات التي تشكل تحديا رئيسيا لاستخدام أنظمة البلوكشين على نطاق واسع هو الطاقة العالية. فالتشفير وأمان البلوكشين كلما زاد الطلب عليه كلما اصبح في حاجة الى طاقة حاسوبية كبيرة مما يؤدي الى طلب طاقة كهربائية عالية. إن تقليل استهلاك بروتوكولات “إثبات العمل” سيفيد الصناعة بأكملها ويمكن أن يعزز التبني السائد لتكنولوجيا البلوكشين.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحسين احتياجات وحدات التخزين الخاصة بالبلوكشين. نظرًا لأن بيانات المعاملات مخزنة في جميع عقد البلوكشين ، فإن حجمها يتضاعف بصورة كبيرة و بسرعة عالية.

إذا كانت متطلبات التخزين مرتفعة، يعني الكبار هم من سيكونون قادرين على تحمل تلك التخزينات، مما قد يقلل من لامركزية الشبكة و تصبح في أيادي الشركات الكبرى. يمكن أن تقدم الذكاء الاصطناعى تقنيات جديدة لتقاسم قاعدة البيانات من شأنها أن تجعل حجم البلوكشين أصغر وتخزين البيانات عليه أكثر فعالية.

اقتصاد البيانات اللامركزي

تعد البيانات أحد الأصول القيمة ، والتي لا تحتاج فقط إلى تخزينها بشكل آمن ولكن تلك البايانات يتم تبادلها أيضًا. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي الفعالة اعتمادًا كبيرًا على البيانات ، وهو أمر يمكن أن تخزنه البلوكشين بدرجة عالية من الموثوقية و الامان.

تعد البلوكشين قاعدة بيانات آمنة وموزعة يتم مشاركتها من قبل جميع المشاركين في الشبكة. يتم تخزين البيانات في كتل ، وترتبط كل كتلة بشكل مشفير بالكتلة السابقة. هذا يجعل من الصعب للغاية تعديل المعلومات المخزنة دون إجماع الشبكة على قرار التعديل، على سبيل المثال ، من خلال هجوم 51% من المشاركين في شبكة البلوكشين قد يجعل ذلك ممكننا.

تهدف عمليات تبادل البيانات اللامركزية إلى خلق اقتصاد جديد للبيانات يعمل على قمة البلوكشين و اللامركزية المشفرة. من شأن عمليات التبادل هذه أن تجعل البيانات والتخزين الرقمي متاحين لأي شخص أو لأي شيء للوصول اليها بسهولة وأمان.

عند الاتصال باقتصاد البيانات هذا ، يمكن أن تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي مجموعة أكبر من المدخلات الخارجية والتعلم بشكل أسرع. يمكن أيضًا تبادل الخوارزميات نفسها في هذه الأسواق. هذا من شأنه أن يجعلها في متناول جمهور أوسع ويمكن أن يسرع تطورها.

أجهزة الكمبيوتر العملاقة اللامركزية

لا يتطلب تدريب الذكاء الاصطناعى فقط بيانات عالية الجودة يمكن أن تتعلم منها الخوارزميات ولكن أيضًا الكثير من القدرة الحاسوبية. غالبًا ما تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي نوعًا من نظام الحوسبة يعرف باسم الشبكة العصبية الاصطناعية Artificial neural network. تتعلم الشبكات العصبية الاصطناعية أداء المهام من خلال النظر في الكثير من الأمثلة. تتطلب هذه الشبكات في كثير من الأحيان قوة حسابية خطيرة لاجتياز ملايين المعلمات لأداء مهمة معينة.

إذا كان يمكن مشاركة البيانات عبر شبكة البلوكشين Blockchain ، فلماذا لا يمكن حساب الطاقة؟ في بعض تطبيقات البلوكشين ، يمكن للمستخدمين إقراض قدرة الحوسبة الخاصة بأجهزتهم بشكل فعال في السوق الامركزي P2P لأولئك الذين يسعون إلى تنفيذ عمليات حسابية معقدة. يتم تحفيز المستخدمين لتوفير القوة الحاسوبية عن طريق الحصول على عملات مشفرة في المقابل.

يمكن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على منصات الحوسبة هذه بشكل أكثر فاعلية وبتكلفة منخفضة. بينما تتعامل حالات الاستخدام المبكر في المقام الأول مع تقديم رسومات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد ، فقد يتحول التركيز ببطء نحو AI.

مع تطور هذه التطبيقات اللامركزية ، قد ترى الشركات التي توفر القدرة الحاسوبية تدفقاً من المنافسة. من خلال السماح للمستخدمين بكسب إيرادات من خلال تأجير الطاقة الحاسوبية الخاملة ، سيتم استخدام كميات كبيرة منها بكفاءة أكبر. من الناحية النظرية ، عندما لا تكون قيد الاستخدام ، يمكن أن تعمل كل وحدة معالجة مركزية واحدة أو وحدة معالجة الرسومات في العالم كعقدة في حاسوب عملاق لامركزي.

قرارات الذكاء الاصطناعى

يمكن أن يصعب على البشر فهم القرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تعمل هذه الخوارزميات مع وفرة البيانات بحيث يكون من المستحيل عملياً على أي شخص تدقيق وتكرار عملية صنع القرار.

إذا تم تسجيل القرارات بناءً على كل نقطة بيانات ، فهناك مسار تدقيق واضح للبشر لفحصه ، مما قد يزيد من الثقة في القرارات التي تتخذها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

إذا تمكنت هاتان التقنيتان من الارتقاء إلى مستوى إمكاناتهما ، فستحدث بلا شك تأثيرًا دائمًا. بينما تقوم العديد من الشركات بالاستفادة منها بشكل منفصل ، هناك بعض حالات الاستخدام المثيرة للاهتمام حيث يمكن دمجها.

مع تطور كلتا التقنيتين ، قد يتم اكتشاف المزيد من الابتكار من خلال تسخير تقنية البلوكشين و الذكاء الاصطناعي في وقت واحد. يصعب تقييم النتائج المحتملة ، لكن من المؤكد أنها ستؤدي إلى تحسينات في العديد من جوانب اقتصادنا.

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