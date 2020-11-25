كوين بيز برو ستعطل التداول بالهامش بدءًا من الغد

تام شمس - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:51 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة "كوين بيز برو" اليوم أن العملاء لن يتمكنوا من استخدام التداول بالهامش على المنصة بدءًا من يوم الأربعاء.

ووفقًا لمدونة كوين بيز، قال كبير المسؤولين القانونيين بول غريوال إنه لن يُسمح بأي صفقات جديدة على الهامش بدءًا من ٢٥ نوفمبر في الساعة ٢:٠٠ بتوقيت المحيط الهادئ. كما ذكرت البورصة أنها ستقطع الخدمة عن المنتج في ديسمبر "بمجرد انتهاء جميع مراكز الهامش الحالية".

حيث قال غريوال: "نعتقد أن هناك حاجة إلى لوائح منطقية وواضحة لمنتجات الإقراض بالهامش لحماية العملاء الأمريكيين وتوفير راحة البال". "نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمين لتحقيق هذا الهدف."

وقد وضح غريوال إن هذه الخطوة كانت استجابة "للتوجيهات الجديدة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). في مارس، أوضحت اللجنة موقفها بشأن "التسليم الفعلي" للأصول لتشمل العملات المشفرة المشتراة باستخدام تداول الرافعة المالية أو طرق أخرى. كما نصت إرشادات لجنة تداول السلع الآجلة على أنه سيكون هناك موعد نهائي مدته ٢٨ يومًا للتسليم المادي، مما يسمح للمشترين باستخدام أي أصل رقمي تم شراؤه بعد تلك الفترة.

عندما يتداول المشاركون في العقود الآجلة في الأسواق التقليدية، فإنهم يراهنون على حركة السعر المستقبلية للأصل الأساسي. وإذا كانوا يحتفظون بهذه العقود الآجلة طوال الطريق من خلال التسوية، فإنهم ينتهي بهم الأمر بتلقي الأصل الأساسي، ويتم تسليمه إليهم فعليًا. ومع ذلك، توضح إرشادات لجنة تداول السلع الآجلة أنه بالنسبة للأصول الرقمية، فإن الأطراف التي تبيع التوكنات وأولئك الذين يعملون كميسرين - بما في ذلك كوين بيز - لن يكون لديهم أي سيطرة على العملات المشفرة المستخدمة في تداول الهامش بمجرد تسليمها للعميل.

يأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي ذكرت فيه كوين بيز أنها لن تستخدم النموذج ١٠٩٩-K بعد الآن للإبلاغ عن نشاط العملات المشفرة لمستخدميها إلى دائرة الإيرادات الداخلية. وكان هذا النموذج الضريبي مخصصًا لمستخدمي كوين بيز الذين أجروا أكثر من ٢٠٠ معاملة و٢٠٠٠٠ دولار من الحجم سنويًا، لكن لم يتضمن تقريرًا دقيقًا عن أساس التكلفة والقيمة السوقية العادلة لأي استثمارات في العملات المشفرة.

أعلنت كوين بيز أنها ستستخدم نماذج ١٠٩٩-MISC للإبلاغ عن المعلومات الضريبية للعملاء الذين تلقوا ٦٠٠ دولار أو أكثر في شكل عملات مشفرة "من كوين بيز إيرن ومكافآت و/أو تكدديس USDC في عام ٢٠٢٠." ومع ذلك، لن تصدر نماذج ضريبية للمستخدمين من غير مواطني الولايات المتحدة المقيمين خارج الدولة.