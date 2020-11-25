نيجيريا تنشئ إطار عمل لاعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع

تام شمس - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:51 صباحاً - يُقال إن وزارة المالية النيجيرية تجري محادثات مع منظم الأوراق المالية في البلاد لتطوير إطار عمل جديد لبلوكتشين والعملات المشفرة - وهي خطوة يمكن أن تسرع التبني في أكبر اقتصاد في إفريقيا.

حيث ذكرت مجلة بيزنس داي، وهي نشرة استخباراتية عن السوق النيجيرية، يوم الثلاثاء أن وزارة المالية تعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومقرها أبوجا، من أجل "توفير بيئة تنظيمية لبلوكتشين" والأصول الرقمية. ويذكر المنشور حديث مستشار الوزارة "أمسترونغ تاكانغ" في حدث صناعي في لاغوس يوم الثلاثاء.

يتم تقدير الأصول الرقمية كسلع، وهي تخضع لقانون الأوراق المالية المناسب في نيجيريا بعد المرسوم المذهل لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن هذه المسألة في سبتمبر. في ذلك الوقت، قالت الهيئة إن دورها كان تنظيم فئة الأصول الجديدة هذه، وليس إعاقة التبني أو الابتكار.

ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا:

"الهدف العام للتنظيم ليس إعاقة التكنولوجيا أو خنق الابتكار، ولكن إنشاء معايير تشجع الممارسات الأخلاقية التي تؤدي في النهاية إلى سوق عادل وفعال."

تشهد بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى اعتمادًا متزايدًا في نيجيريا حيث تكافح البلاد مع ضوابط رأس المال وخفض قيمة العملة والاحتجاجات الجديدة التي تستهدف فساد الشرطة.

ويبدو أن المسؤولين النيجيريين حريصون على اعتماد بلوكتشين، على أمل تحقيق ١٠ مليارات دولار من العائدات من التكنولوجيا الجديدة بحلول عام ٢٠٣٠.