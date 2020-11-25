ما الذي يعنيه تعيين أندرو يانغ في منصب وزير التجارة للعملات المشفرة؟

تام شمس - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:51 صباحاً - يُقال إن الرئيس المنتخب جو بايدن يفكر في أن يكون أندرو يانغ صديق العملات المشفرة وزيرًا للتجارة في المستقبل.

ووفقًا لتقرير سي إن إن "استنادًا إلى محادثات مع حلفاء ومستشاري بايدن والديموقراطيين على دراية بالموضوع"، ربما يقوم الرئيس المنتخب بترشيح يانغ، وهو مرشح رئاسي سابق ورائد أعمال، لمنصب في حكومته.

وقد اعتبر الكثيرون يانغ واحدًا من أكثر المرشحين الرئاسيين المؤيدين للعملات المشفرة. حيث قال إنه يريد تنفيذ التصويت عبر الهاتف المحمول القائم على بلوكتشين وحدد خططًا لتنظيم صناعة العملات المشفرة. يشتهر المرشح الرئاسي السابق بوعده المميز في حملته الانتخابية بتقديم ١٠٠٠ دولار شهريًا لكل شخص بالغ في الولايات المتحدة.

ومنذ إنهاء حملته في فبراير، تحدث يانغ عن احتمال مشاركته في حكومة بايدن. ففي مقابلة في أغسطس في برنامج كارلوس واتسون شو، قال يانغ إنه تحدث إلى بايدن المرشح حينها بشأن "منصب جديد لم يكن موجودًا بعد [...] حول التكنولوجيا والابتكار" لكنه لم يجيب مباشرة على الأسئلة المتعلقة بدور وزير التجارة. كما ساعد في إطلاق منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية الخصوصية عبر الإنترنت.

كوزير للتجارة، سيمثل يانغ الشركات الأمريكية في حكومة بايدن. وقد اقترح المشرعون بالفعل مشاريع قوانين تتطلب من الأمين المنتهية ولايته ويلبر روس دراسة تكنولوجيا بلوكتشين وإبلاغ الكونغرس بالنتائج التي توصل إليها، وهي المسؤوليات التي يبدو أنها ستنتقل إلى يانغ.

عين بايدن جانيت يلين بالفعل لتعمل كوزيرة للخزانة واستغل رئيس لجنة تداول السلع الآجلة السابق غاري جينسلر للتطوع في الفريق الانتقالي كخبير مالي. أعلن الرئيس المنتخب عن خطط لشغل عدة مناصب في إدارته اليوم بعد الإفراج أمس عن ملايين الدولارات كتمويل انتقالي. وإذا تم اختياره وتأكيده، فقد يكون تعيين أندرو يانغ وزيرًا للتجارة خطوة نحو المزيد من وجهات النظر المؤيدة للعملات المشفرة في الحكومة الأمريكية.

يتواجد يانغ حاليًا في جورجيا لمساعدة المرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي.