مؤشرات غوغل تُظهر ارتفاع عمليات البحث عن "بيتكوين" في عام ٢٠٢٠ مع تجاوز بيتكوين ١٩,٤ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:51 صباحاً - وسّع سعر بيتكوين (BTC) اليوم ارتفاعه نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث ارتفع السعر إلى ١٩٤١٢ دولارًا في جلسة التداول الصباحية.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

إن تحديد أعلى مستوى فعلي على الإطلاق لبيتكوين أمر قابل للنقاش إلى حد ما نظرًا لأن العديد من البورصات لديها أرقام مختلفة مدرجة. فعلى سبيل المثال، سجلت كوين بيز ١٩٨٩٢ دولارًا كذروة بيتكوين، في حين أن بيتميكس وباينانس لديها ١٩٨٩١ دولارًا و١٩٧٩٩ دولارًا على التوالي. وبالتالي، بالنسبة لمعظم المتداولين، من المرجح أن تكون ٢٠٠٠٠ دولار هي النقطة المحورية الأساسية التي ستعمل على ترسيخ بيتكوين للوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

حدث الدفع عبر مستوى ١٩٠٠٠ دولار بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون، خاصة بعد انخفاض سعر بيتكوين إلى ١٨٠٠٠ دولار في ساعات المساء يوم ٢٣ نوفمبر. وكان هذا الانخفاض مترادفًا تقريبًا مع انخفاض ريبل بنسبة ٣٠٪ في كوين بيز بعد ضخ العملة البديلة إلى ٠,٩٢ دولار.

سعر بيتكوين ومخطط الاتجاهات (كل ساعة). المصدر: ذا تاي

تُظهر البيانات من ذا تاي، وهي منصة بيانات التحليلات الاجتماعية، أنه مع فقدان سعر بيتكوين زخمه يومي ٢٢ نوفمبر و٢٣ نوفمبر، تلقت اتجاهات التداول ضربة ملحوظة عندما توقع المتداولون إعادة اختبار محتملة للدعم المنخفض في منطقة أقل من ١٨٠٠٠ دولار.

سعر بيتكوين مقابل درجة الاتجاهات اليومية. المصدر: ذا تاي

وفقًا لجوشوا فرانك، مؤسس ذا تاي:

"تنظر نتيجة الاتجاهات اليومية إلى مدى إيجابية أو سلبية المستثمرين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مقابل نافذة ٢٠ يومًا متدرجة. كان هذا المقياس (الاتجاهات اليومية) إيجابيًا (فوق ٥٠) منذ ١٦ نوفمبر عندما كانت عملة بيتكوين قريبة من ١٦ ألف دولار. لكي تظل درجة الاتجاهات اليومية إيجابية، هذا يعني أن المحادثات يجب أن تصبح أكثر إيجابية باستمرار. لذلك إذا كان المستثمرون إيجابيين خلال آخر ٢٠ يومًا، فيجب أن يكونوا أكثر إيجابية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى تظل النتيجة أعلى من ٥٠".

يشير هذا إلى أنه بغض النظر عن عمليات التراجع القوية التي تشير إلى ١٨٠٠٠ دولار أو أقل، فإن غالبية الأشخاص الذين يستثمرون في سعر بيتكوين أو يتتبعونه لا يزالون يشعرون بالتفاؤل الشديد بشأن آفاق الأصول الرقمية عند مقارنتها بالسعر التاريخي وبيانات الاتجاهات.

بحث غوغل عن بيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له في عام ٢٠٢٠. المصدر: مؤشرات غوغل

تُظهر بيانات مؤشرات غوغل أيضًا أن عمليات البحث عن مصطلح "بيتكوين" وصلت أيضًا إلى أعلى مستوى لها في عام ٢٠٢٠ اليوم حيث ارتفع السعر فوق ١٩٠٠٠ دولار، لكن هذا الرقم لا يقترب من أعلى مستوى شهده ديسمبر ٢٠١٧.

ما التالي بالنسبة لسعر بيتكوين؟

مخطط ٤ ساعات لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

كما هو موضح على الرسم البياني لمدة ٤ ساعات، أدى تدفق بيتكوين إلى ١٨٠٠٠ دولار إلى إنشاء قاع مزدوج يمينًا عند الدعم الرئيسي، مع تدخل المضاربين على الصعود لشراء الانخفاض مع ٣ ارتفاعات متتالية عالية الحجم.

في وقت كتابة هذه المقالة، تراجع السعر بالفعل لإعادة اختبار الدعم الأدنى عند ١٨٩٠٠ دولار، وإذا فشل هذا المستوى في الصمود، فإن الدعم التالي سيكون عند ١٨٦٥٠ دولارًا وهو أعلى قليلًا من المتوسط لمتحرك على مدى ٢٠ يومًا وعقدة كبيرة الحجم على مستوى النطاق المرئي عالي الحجم.

على غرار الارتفاع إلى ١٨٠٠٠ دولار، فإن فترة التوحيد وبناء الدعم أمر طبيعي وصحي للحفاظ على الزخم في الاتجاه الصعودي.

ووفقًا لما قاله مات بلوم، رئيس تجارة المبيعات العالمية في شركة إكويوس: