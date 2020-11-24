هل ستسرق "طباعة النقود الجديدة'' أعلى مستوى جديد لبيتكوين؟

تام شمس - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ما يقرب من ٢٠٠٠٠ دولار في عام ٢٠١٧ قبل أن تخسر العملة أكثر من ٨٠٪ من قيمتها في نهاية طفرة الطرح الأولي للعملات الرقمية. وخلال السنوات التي تلت ذلك، لم يقترب الأصل مرة أخرى من هذه المستويات المرتفعة للأسعار - حتى الآن. يتم تداول العملة الأولى في مجال العملات المشفرة مرة أخرى على بعد بضع نقاط مئوية من معلمها السابق في وقت كتابة المقالة.

وفي حين أن تجاوز ٢٠٠٠٠ دولار قد يتم الاحتفال به قريبًا باعتباره عتبة ذات أهمية نفسية، فإن بيتكوين لن تصل في الواقع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من حيث القوة الشرائية في تلك المرحلة بفضل التضخم.

حيث قال فلاد كوستيا في تغريدة يوم الثلاثاء: "إذا اشتريت بيتكوين عند القمة في ديسمبر ٢٠١٧، فلن تستعيد قوتك الشرائية حقًا حتى تصل إلى ٢١٢٤ ألفًا". استخدم كوستيا ٢٠٠٠٠ دولار كأعلى سعر لعملة بيتكوين، ووضع الأرقام والتواريخ في حاسبة التضخم لتحديد أكثر الأرقام دقة.

يفقد حاملو الدولار الأمريكي ما يقرب من ٢٪ من قوتهم الشرائية سنويًا في المتوسط ​​بسبب التضخم. تكشف البيانات الرسمية عن تضخم بلغ ٢.١٣٪ في عام ٢٠١٧، و٢.٤٩٪ في عام ٢٠١٨، و١.٧٦٪ في عام ٢٠١٩، و١.٨٦٪ في عام ٢٠٢٠.

كذلك تباينت آخر أعلى مستويات على الإطلاق لعملة بيتكوين عبر البورصات. فعلى كوين بيز، استنادًا إلى بيانات تريدينغ فيوو.كوم، وصلت بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ ١٩٦٦٠ دولارًا. وباستخدام هذا الرقم، يجب أن تصل عملة بيتكوين إلى ٢٠٨٨٤ دولارًا لتحتفظ مرة أخرى بنفس القوة الشرائية كما كانت في عام ٢٠١٧، وفقًا لحساب التضخم في Officialdata.org. منذ عام ٢٠١٧، فقد الدولار الأمريكي حوالي ٦٪ من قيمته.

وتُظهر مستويات بيتكوين التاريخية السابقة الأخرى أيضًا تأثيرًا تضخميًا، على الرغم من أنه ليس ملحوظًا بشكل خاص. إذ يبلغ مستوى ١٢٠٠ دولار لبيتكوين من عام ٢٠١٣ حوالي ١،٣٤١ دولارًا أمريكيًا بالدولار اليوم.

ومع ذلك، مع طباعة جميع النقود في الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٠، سيحدد المستقبل إذا ما كان هذا العام سيكون له في نهاية المطاف تأثير تضخمي أكبر على الدولار الأمريكي مقارنة بنسبة ٢٪ المذكورة حاليًا.