إضفاء الطابع الديموقراطي على معدل هاش بيتكوين يحتل مركز الصدارة في قمة التعدين

تام شمس - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - يستمر تعدين بيتكوين (BTC) في الارتفاع بعد عملية التنصيف الناجحة يوم ١١ مايو، لكن التركيز المتزايد للصناعة قد يقوض "إضفاء الطابع الديموقراطي على معدل الهاش"، وفقًا لعرض تقديمي في قمة التعدين والاستثمار لهذا العام.

عُقدت قمة التعدين والاستثمار لعام ٢٠٢٠ صباح يوم الثلاثاء تقريبًا، وقد استضافتها شركة ماتريكس بورت وتمت برعاية بيتماين حيث جمعت "الشركات الرائدة في مجالات تعدين العملات المشفرة والخدمات المالية للأصول الرقمية".

وفي عرض تقديمي بعنوان "جلب تعدين بيتكوين إلى سوق أوسع"، قدم توماس هيلر من هاشريت تحديثًا عن صناعة التعدين، بما في ذلك اتجاهات طلب رقائق أسيك.

وقد أشار هيلر إلى أن السوق يشهد حاليًا "ضغطًا على إمداد رقائق أسيك"، مع "مجموعة كبيرة من القائمين بالتعدين المتحمسين الذين يتطلعون إلى الشراء". وأشار إلى أن موردي الأجهزة مثل بيتماين ومايكرو بي تي وكنعان يتلقون طلبات بالفعل من مارس إلى يوليو ٢٠٢١.

وتعليقًا على ما يسمى بأزمة عرض بيتكوين، أشار عرض هيلر التقديمي إلى أن:

"الشركات العامة والخاصة في أمريكا الشمالية تواصل تجميع عملات بيتكوين، بالإضافة إلى توسيع عمليات تعدين بيتكوين. مما يؤدي إلى أزمة العرض لبيتكوين نفسها".

وقد ساهم الاندفاع إلى تجميع بيتكوين من قبل المؤسسات والشركات في زيادة عائدات التعدين، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على أجهزة التعدين الجديدة والمستعملة التي تعمل برقائق أسيك. يعمل المعدّنين الكبار على تكثيف عملياتهم وسط ضغط المعروض من بيتكوين ويتطلعون إلى جلب أكبر قدر ممكن من معدل الهاش داخل حدودهم.

يمكن لهذه الاتجاهات أن تحرك معدل الهاش في الصناعة بعيدًا عن التحول الديموقراطي مع استمرار هيمنة الصين. وحسبما يلاحظ هيلر، يتركز ثلثا معدل هاش بيتكوين في مزارع التعدين في الصين.

حيث يُعتقد عمومًا أن الصين لديها واحدة من أقل معدلات التعادل للمعدّنين في العالم. واعتبارًا من يونيو، تكلف تعدين ١ بيتكوين في الصين ما بين ٥٠٠٠ دولار إلى ٦٠٠٠ دولار، بافتراض أن تكلفة الكهرباء تبلغ ٠,٠٤ دولار لكل كيلوواط ساعي. على الصعيد العالمي، يمكن أن يصل معدل التعادل في تعدين بيتكوين إلى ٨٥٠٠ دولار في بعض الولايات القضائية.

ويعتبر تعدين بيتكوين بشكل عام أقل سهولة بالنسبة للمعدّنين الفرديين بسبب التكاليف والموارد التي ينطوي عليها ذلك. على مر السنين، أصبحت صناعة التعدين تهيمن عليها مجموعات مرجحة، أو مجموعات من معدّني العملات المشفرة الذين يجمعون مواردهم الحسابية. وعلى الرغم من أن توزيع التجمعات لم يكن مركّزًا كما كان من قبل، في آخر ١٢ شهرًا، استحوذت ثلاث مجموعات على ٤٥,٣٪ من معدل الهاش.

توزيع مجمعات تعدين بيتكوين بواسطة BTC.com

قال هيلر يوم الثلاثاء إن الموقع والملكية الفردية لمعدل الهاش تعتبر اعتبارات مهمة عند التفكير في اللامركزية.

أعلنت هاشريت مؤخرًا عن إطلاق كومباس، وهي منصة تقوم بتوصيل القائمين بتعدين بيتكوين مع مرافق استضافة تم التحقق منها. والهدف من كومباس هو إضفاء الطابع الديموقراطي على ربحية التعدين وجلب المزيد من المعدّنين الصغار إلى المجال.