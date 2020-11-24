بايدن يخطط لتعيين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق ومناصر بيتكوين المعروف لرئاسة وزارة الخزانة الأمريكية

تام شمس - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 05:49 صباحاً - بينما يواصل الرئيس المنتخب بايدن استكمال قائمة المعينين الخاصة به، قام بتعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد أوباما لقيادة السياسة الاقتصادية لإدارته.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الحصرية التي نُشرت يوم ٢٣ نوفمبر، يخطط فريق بايدن لترشيح جانيت يلين لشغل منصب وزيرة الخزانة. عيّن أوباما يلين في الأصل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام ٢٠١٤، حيث بقيت حتى أوائل عام ٢٠١٨.

وفي فترة امتلأت بتوسع هائل في المعرفة العامة بالعملات المشفرة وانتهت مباشرة بعد صعود بيتكوين الدرامي لعام ٢٠١٧، كانت يلين تنتقد المجال باستمرار، واصفة بيتكوين بأنها "غير مفيدة" في أكتوبر ٢٠١٨.

ومع ذلك، فقد تغيرت الأوقات بشكل كبير في غضون عامين فقط. ففي نهاية عام ٢٠١٧، رفضت يلين فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يدرس إصدار دولار رقمي. وفي هذه الأثناء، على مدار عام ٢٠٢٠، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل واضح في أخذ هذا الاحتمال على محمل الجد.

من جانبها، يبدو أن يلين كانت صامتة بشأن العملات المشفرة منذ تركها الاحتياطي الفيدرالي والذهاب للعمل في مؤسسة فكرية. ويظل موقفها من الامر غير محدد بعد.

إذا وافق عليها مجلس الشيوخ، فستكون يلين أول امرأة تعمل كوزيرة للخزانة. وعلى الرغم من أن التصريحات العامة الأخيرة تشير إلى أنها ستكون أكثر استعدادًا لتوسيع الإنفاق من الوزير الحالي ستيفن منوتشين، الذي وجه انتقادات مؤخرًا لإنهاء العديد من برامج الإقراض الطارئة، إلا أنه يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مرشحة معتدلة.

تعاملت وزارة الخزانة بشكل متزايد مع العملات المشفرة خلال العام الماضي. وتشمل المكاتب داخل وزارة الخزانة شبكة إنفاذ الجرائم المالية ومصلحة الضرائب ومكتب المراقب المالي للعملة، وكلها تتصدر عناوين الصحف بشكل روتيني للاهتمام المتزايد الذي توليه للمجال.