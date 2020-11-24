مستخدمو العملات المشفرة يتحدثون حول التغيير المقترح لقاعدة السفر من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية

تام شمس - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 05:49 صباحاً - منذ أن قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بطرح قاعدة مقترحة للحصول على مزيد من المعلومات حول المعاملات الدولية الأصغر للتعليق العام، وصف العديد من مستخدمي العملات المشفرة هذا الإجراء بأنه انتهاك للخصوصية.

في ٢٣ أكتوبر، نشرت الهيئات التنظيمية إشعارًا بمقترح لتعديل قاعدة طويلة الأمد تلزم فيها المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بتبادل معلومات العملاء لجميع المعاملات الدولية التي تزيد عن ٣٠٠٠ دولار. ومن شأن الاقتراح - الذي يتضمن "المعاملات التي تنطوي على عملات افتراضية قابلة للتحويل وأصول رقمية ذات حالة عملات قانونية" - أن يخفض هذا الحد النقدي إلى ٢٥٠ دولارًا. ومن أجل الامتثال للتغييرات، يبدو أن بورصات العملات المشفرة بحاجة إلى تخزين قدر كبير من المعلومات الشخصية من المستخدمين.

فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتراح للتعليق العام، وسارع العديد من مستخدمي العملات المشفرة إلى التعبير عن معارضتهم. وقد أشار البعض إلى مخاوف من أن الاقتراح قد يتعارض مع طبيعة العملة المشفرة. حيث علق أحد الأشخاص المجهولين قائلًا: "إن الهدف الأساسي من بيتكوين هو أن تظل لامركزية وغير خاضعة للتنظيم - ولكن مع إنشاء القواعد والقوانين واللوائح، فإنك تهزم الغرض من استخدامها."

تشجع مجموعة مناصرة واحدة على الأقل المواطنين الأمريكيين على التحدث علانية ضد تغيير القاعدة. زعمت مجموعة المحاربة من أجل المستقبل (Fight for the Future)، وهي مجموعة حقوق رقمية مقرها ماساتشوستس، اليوم أن لديها ٣٠٠٠ شخص يرسلون تعليقاتهم إلى الاحتياطي الفيدرالي وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية باستخدام موقعها الإلكتروني "لوقف مهاجمة العملات المشفرة وحقوق الخصوصية".

كما ذكر أحد المستخدمين بالخصوصية باعتبارها مصدر قلق، متخيلًا كيف ستتعامل بورصات العملات المشفرة مع عبء تأمين البيانات الشخصية.

حيث قال كايل كريبينز من دالاس: "إذا تم تبني هذا الاقتراح، فسيكون انتهاكًا للخصوصية". "فيما يتعلق بالأصول الرقمية، لا تخضع بورصات العملات المشفرة للمساءلة بنفس الطريقة التي تخضع بها المؤسسات المالية الأخرى، ولديها سجل حافل بالأمان التشغيلي السيئ عندما يتعلق الأمر بالتخزين الآمن لمعلومات العميل."

وهذا الادعاء يستند إلى بعض الصحة. يقال إن أحد المتسللين سرق بيانات من آلاف عملاء الشركة المصنعة لمحفظة أجهزة العملات المشفرة ليدجر في وقت سابق من هذا العام. وفي مايو، أفاد مزود إقراض العملات المشفرة "بلوكفاي" أنه تعرض لخرق بيانات مما أدى إلى اختراق العناوين المادية لبعض العملاء الأثرياء.

حيث قال غرانت ديفير: "في الوقت الذي تضغط فيه العديد من الدول والمؤسسات من أجل النهاية الكاملة للنقد المادي، فليس من المناسب على الإطلاق زيادة القيود التي تزيد من صعوبة التعامل وتحويل [العملات الافتراضية القابلة للتحويل]" بخصوص القاعدة المقترحة. "تحتاج أمريكا إلى أن تكون رائدة في هذه التقنيات، وزيادة الأعباء على رواد الأعمال من خلال هذا النوع من القيود يؤدي إلى نتائج عكسية وسيجعلنا عرضة للتقدم التكنولوجي من قبل الدول المنافسة."

ستغلق التعليقات العامة لقانون شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.